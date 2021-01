São Paulo x Coritiba: onde assistir e escalações do jogo da Série A

São Paulo x Coritiba abrem a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Neste sábado (23), às 19h, as equipes se enfrentam no Estádio do Morumbi, mas precisando da vitória para ainda sonharem com seus objetivos. Enquanto o Tricolor vive péssimo momento, e perdeu o segundo lugar após ser goleado pelo Inter por 5 a 1, o Coxa permanece na zona do rebaixamento em situação complicada.

Onde assistir o jogo?

A partida entre São Paulo x Coritiba não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo para todo o país, no pay-per-view.

Prováveis escalações de São Paulo e Coritiba

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Igor Gomes), Gabriel Sara, Dani Alves; Brenner, Luciano.

Coritiba: Wilson, Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno e Luiz Henrique; Pablo Thomaz (Rafinha) e Neilton.

📍 CT da Barra Funda ⚽️ Preparação para receber o Coritiba neste sábado (23), às 19h, no Morumbi, pelo @Brasileirao.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/WcbFRRMgfH — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 22, 2021

Jogos da 32ª rodada do Brasileirão

São Paulo x Coritiba – 19h

Vasco x Atlético MG – 21h

Domingo (23/1)

Internacional x Grêmio – 16h

Athletico PR x Flamengo – 16h

Ceará x Palmeiras – 16h

Santos x Goiás – 18h15

Sport x Bahia – 18h15

Atlético GO x Fortaleza – 18h15

Fluminense x Botafogo – 20h30

Segunda (25/1)

Corinthians x Red Bull Bragantino

Como São Paulo e Coritiba chegam para o jogo?

Em crise, o Tricolor chega para o confronto pressionado. Logo depois de ser goleado pelo Internacional, em casa, por 5 a 1 – a maior goleada do São Paulo em seu estádio – o time acumulou quatro jogos em 2021, com três derrotas e um empate. Para piorar o cenário, a equipe então perdeu a liderança da competição, e atualmente é o segundo colocado do Brasileirão.

Assim como os paulistas, o Coritiba vive situação delicada na competição. No entanto, o Coxa está na parte de baixo da tabela, em 18º, com 26 pontos. Na última rodada, o clube esteve próximo de vencer o duelo contra o Fluminense, mas cedeu o empate nos minutos finais. A seis pontos do Sport, primeiro time fora da zona, os paranaenses ainda sonham com a permanência na primeira divisão.