São Paulo x Inter: onde assistir e escalações do jogo que vale liderança

São Paulo x Inter fazem confronto entre líder e vice do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (20). Em partida válida pela 31ª rodada, as equipes se se enfrentam às 21h30, no Estádio do Morumbi, mas em duelo com cara decisão. Isso porque, quem vencer, fica com a liderança da competição.

Onde assistir São Paulo x Inter?

A partida entre São Paulo x Inter pelo Brasileiro terá transmissão da TV Globo para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e então outras redes. No entanto, o Premiere transmite o confronto para todo o país, no pay-per-view.

Prováveis escalações

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor gomes; Luciano e Brenner.

Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Jogos da 31ª rodada do Brasileirão

Botafogo x Atlético-GO – 17h

Bahia x Athletico-PR – 18h

Grêmio x Atlético-MG – 19h15

Coritiba x Fluminense – 20h30

São Paulo x Inter – 21h30

Red Bull Bragantino x Palmeiras – 21h30

Quinta – 21/1

Flamengo x Palmeiras – 19h

Fortaleza x Santos – 19h

Goiás x Ceará – 19h

Corinthians x Sport – 21h

Como São Paulo e Inter chegam para o jogo?

Sem vencer em 2021, o Tricolor chega para a decisão com duas derrotas e um empate neste ano. Devido aos resultados ruins, a equipe de Diniz viu os adversários se aproximarem, e hoje, o Colorado tem um ponto a menos que o São Paulo. Caso perca a partida, o time do Morumbi então também perde a liderança da competição, algo que até o final do ano era impensável.

Já o Inter atravessa excelente momento na temporada. Embalado pela sexta vitória seguida, o time de Abel Braga então conseguiu superar as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, e se reergueu no Campeonato Brasileiro. No entanto, caso consiga os três pontos, o Colorado assume a liderança da competição.