Sport x Flamengo (1/2): onde assistir e escalações do jogo da Série A

Sport e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (1/2), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com objetivos diferentes, enquanto Leão tenta escapar da zona do rebaixamento, o Rubro-negro busca se aproximar do líder Internacional e recuperar o segundo lugar da competição. A bola rola às 20h, no Estádio da Ilha do Retro, em Recife.

Onde assistir Sport x Flamengo ?

A partida entre Sport e Flamengo não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o canal Premiere exibe a partida ao vivo para todo o Brasil, no pay-per-view, a partir das 20h. Assim como, o SporTV transmite o confronto, na TV fechada.

Prováveis escalações

Sport: Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Maidana e Júnior Tavares; Márcio Araújo, Betinho, Patrick, Thiago Neves e Marquinhos; Dalberto.

Flamengo: Diego Alves (Hugo); Isla, Gustavo Henrique, William Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Bruno Henrique.

Jogos da 33ª rodada do Brasileirão

Vasco 0 x 0 Bahia

Coritiba 1 x 1 Grêmio

Atlético-GO 2 x 1 São Paulo

Atlético-MG 2 x 0 Fortaleza

Inter 2 x 1 RB Bragantino

Ceará 0 x 2 Athletico-PR

Fluminense 3 x 0 Goiás

01/02

Sport x Flamengo – 20h

02/02

Palmeiras x Botafogo – 16h

17/2

Santos x Corinthians – 19h

Como Sport e Flamengo chegam para o jogo?

Com vitória na última rodada, o Sport busca novamente os três pontos para se afastar da zona do rebaixamento. Assim como o Fortaleza, primeira equipe no Z-4, o time de Jair Ventura tem 35 pontos. No entanto, os pernambucanos ficam à frente dos cearenses por conta do número de vitórias: 10 a 8. Caso consiga a vitória, o Leão sobe para a 14ª posição e entra então na zona de classificação à próxima Sul-Americana.

Já o Flamengo perdeu a vice-liderança da competição, logo depois da vitória do Atlético-MG diante do Fortaleza, por 2 a 0. Para recuperar sua posição, o Rubro-negro então precisa da vitória. Com 58 pontos, caso conquiste o triunfo, o time de Rogério Ceni fica a quatro pontos do Colorado.