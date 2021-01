Sport x Palmeiras (9/1): saiba onde assistir e escalações do confronto

Sport x Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de se afastar do Z-4, o Leão abriu quatro pontos da zona do rebaixamento e pode aumentar esse número para sete. Já o Palmeiras busca os três pontos para se manter próximo do G-4.

Onde assistir Sport x Palmeiras ?

O confronto entre Sport x Palmeiras não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere transmite a partida, com narração de Gustavo Villani e comentários de Lédio Carmona e Cabral Neto.

+Zagueiro Ricardo Graça, do Vasco, passa por cirurgia de apendicite aguda

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o jogo?

Com vitória na última rodada diante do Fortaleza, o Sport chega para o confronto o e busca de se afastar da zona do rebaixamento. A equipe atualmente está com 32 pontos, há quatro do Z-4. Caso vença hoje, o Leão pode entrar no grupo de classificação à próxima Sul-Americana, mas depende do resultado de Red Bull Bragantino e Atlético GO, para continuar entre os classificados.

Já o Verdão busca se aproximar da zona de classificação à próxima Libertadores. A equipe não jogou ainda pelo Brasileiro em 2021, mas atuou na Libertadores e está com a classificação praticamente garantida à semifinal. Na última vez que entrou em campo pelo Brasileirão, a equipe venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, mas no Allianz Parque. Em sexto lugar com 44 pontos, mesmo que vença a partida, a equipe não muda de posição. Isso porque o Grêmio, quinto colocado, tem 48.

Prováveis escalações

Sport: Luan Piolli; Raul Prata, Rafael Thyere, Adryelson e Júnior Tavares; Betinho, Marcão e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Emerson Santos (Luan), Kuscevic e Esteves (Viña); Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Breno Lopes, Gabriel Veron e Willian.