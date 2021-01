Zagueiro Ricardo Graça, do Vasco, passa por cirurgia de apendicite aguda

O zagueiro Ricardo Graça, do Vasco, sofreu um quadro de apendicite aguda, nesta quinta-feira (7), enquanto estava concentrado com a equipe em Goiânia, onde enfrentaria o Atlético GO, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jovem de 23 anos, que seria titular no confronto, precisou passar por cirurgia, mas deve receber alta ainda nesta sexta (8).

O jogador relatou sentir fortes dores abdominais no hotel, inclusive chegou a vomitar, mas os exames realizados em um hospital de Goiânia, deram inconclusivos. Então, o Vasco levou o Ricardo Graça às pressas ao Rio de Janeiro por meio de um avião particular. Na capital carioca, detectou-se a apendicite aguda, e então o atleta entrou em processo cirúrgico.

No entanto, por meio da Vasco TV, o diretor médico do clube, Marcos Teixeira, informou que a cirurgia foi positiva e Ricardo Graça passa bem. Ainda segundo Teixeira, Graça deve receber alta nesta sexta (8).

“Venho tranquilizar a torcida. O atleta sentiu fortes dores na concentração, foi levado a um hospital para exames que deram inconclusivos. Optou-se por trazê-lo ao Rio em uma aeronave própria e constatou-se uma apendicite aguda. Ele foi então submetido a uma cirurgia e, durante todo esse processo, foi acompanhado pelo doutor Carlos Fontes. Ele passa muito bem, a cirurgia foi um sucesso e ele deve receber alta nesta sexta. Esperamos que ele recupere o mais breve para que retorne ao Vasco”.

Werley herda vaga de Ricardo Graça no jogo do Vasco

Sem Ricardo Graça, o zagueiro Werley herdou a vaga no confronto contra o Atlético GO. A partida marcou a reestreia de Vanderlei Luxeburgo no comando da equipe, no entanto, o placar não se mexeu e o jogo ficou em 0 a 0. Com o empate, o Vasco saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Bahia para a 17ª posição.

