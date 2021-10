Tem jogos hoje no Brasileirão? Confira a agenda da quarta-feira (20/10)

A quarta-feira, 20/10, apresenta uma partida atrasada da 19ª rodada na Série A do Brasileirão enquanto a segunda divisão conta com o Botafogo em campo buscando o acesso para a elite no ano que vem. Agora, confira quais são todos os jogos de hoje pelo Brasileirão e saiba como assistir ao vivo cada um deles.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DE HOJE NESTA QUARTA-FEIRA

Quais são os jogos do Brasileirão hoje?

Apenas duas divisões do Campeonato Brasileiro tem jogos hoje, quarta-feira em 20 de outubro de 2021. A briga pelo título segue acirrada na Série A, enquanto o desejo de retornar para a elite do futebol brasileiro na Série B traz muita rivalidade em campo na reta final da temporada.

Série A

Em rodada atrasada pela Série A do Brasileirão, a 19ª, o Palmeiras enfrenta o Ceará visando subir na tabela em busca do topo para continuar na briga pela liderança.

Ceará x Palmeiras – 19h – (TNT menos Ceará, Estádio TNT, HBO Max e Premiere)

Série B

Com o acesso praticamente encaminhado, o Botafogo recebe o Brusque pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Em segundo lugar, o elenco carioca tem 52 pontos, enquanto os visitantes possuem 35 na 14ª posição.

Botafogo x Brusque – 20h30 (Premiere)

Onde assistir aos jogos do Brasileirão hoje?

Para acompanhar ao vivo cada um dos jogos de hoje entre a primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, você deve sintonizar os canais SporTV, disponíveis em operadoras por assinatura, Premiere, serivço de streaming, ou então a TNT e o HBO Max, da WarnerMedia, que também detém os direitos de transmissões.

SportTV – Jogos de hoje no Brasileirão

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

– 39 / 439 OI – 39

– 39 VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

– 39 / 339 / 819 / 539 CLARO TV – 39 / 539

– 39 / 539 DIRECT TV – 2135

Premiere – Jogos de hoje no Brasileirão

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

Canal TNT

Para os assinantes de TV por assinatura, o canal TNT, da WarnerMedia, também vai transmitir a partida nesta quarta-feira pelo Brasileirão Série A. Dessa maneira, para acompanhar ao vivo o jogo é necessário obter uma das operadoras que disponibilizam o sinal.

TNT – SKY: 108 e 508 / CLARO/NET: 151 e651 / OI: 48 e 548 / VIVO: 648, 100, 657 e 892

