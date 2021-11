Calendário da Fórmula 1 em 2021 tem mais 4 corridas; veja as datas

A temporada da F1 chega a São Paulo de 12 a 14 de novembro, após o GP no país ficar de fora no ano passado em virtude da Covid-19. Restam apenas mais quatro corridas da categoria para o fim da temporada e logo depois da prova no Brasil, os pilotos partem para o Oriente Médio, onde encerram o calendário da Fórmula 1 2021.

Confira o calendário da reta final da Fórmula 1 em 2021

Para os brasileiros apaixonados pelo automobilismo, a espera acabou. O calendário da Fórmula 1 chega ao Brasil nesta semana para a realização da 19ª etapa da temporada de 2021. Os competidores aceleram os motores de 12 a 14 de novembro no país tupiniquim e na sequência embarcam para o Oriente Médio.

A primeira parada da categoria será no Catar, de 19 a 21 de novembro, para realização da 20ª etapa. Duas semanas depois é a vez da Arábia Saudita receber a Fórmula 1 para a 21ª corrida, entre os dias 3 a 5. Por fim, a competição encerra seus trabalhos nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, de 10 a 12 de dezembro.

12 a 14 de novembro – GP do Brasil

19 a 21 de novembro – GP do Catar

3 a 5 de dezembro – GP da Arábia Saudita

10 a 12 de dezembro – GP dos Emirados Árabes Unidos

Quando começa próxima temporada da Fórmula 1?

Embora a temporada de 2021 da Fórmula 1 ainda não tenha acabado, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) já definiu o calendário do próximo ano, que contará com 23 etapas.

A categoria começa no Bahrein, em 20 de março, e se estende até 20 de novembro quando se encerra a temporada novamente em Abu Dhabi. Em 2022, o Brasil recebe a penúltima etapa da temporada, em 13 de novembro.

Como está a classificação da Fórmula 1 em 2021?

O piloto Max Verstappen, da Red Bull, lidera a classificação dos pilotos da Fórmula 1 com 312.5 pontos, após 18 corridas. O holandês possui 19 de vantagem para Lewis Hamilton, da Mercedes, que está na segunda posição. Companheiro do britânico, o finlandês Valterri Bottas aparece em terceiro lugar com 185 pontos.

Com a disputa eletrizante entre Verstappen e Hamilton, o grande vencedor da temporada pode ser conhecido somente na última corrida do calendário da Fórmula 1 em 2021. Veja abaixo a pontuação de cada piloto:

1 Max Verstappen (Red Bull) – 312.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 293.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 185 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 165 pontos

5 Lando Norris (McLaren) – 150 pontos

6 Charles Leclerc (Ferarri) – 138 pontos

7 Carlos Sainz (Ferarri) – 130.5 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 105 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 86 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 60 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 46 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 42 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 26 pontos

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 20 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 10 pontos

17 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Robert Kubica (Alfa Romeo) – 0 ponto

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0 ponto

LEIA TAMBÉM

+ Saiba quem são as esposas e namoradas dos pilotos da Fórmula 1