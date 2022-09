Calendário F1 2022: quantas corridas faltam para o fim da temporada

A temporada 2022 na Fórmula 1 traz a disputa acirrada pelo título entre Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari. Em cada nova etapa, os pilotos brigam pelo pódio e consequentemente a pontuação. Mas quantas corridas faltam no Calendário F1 2022, a partir de setembro? Confira a programação completa do torneio de automobilismo.

Calendário F1 2022 atualizado

Com vinte e duas provas no calendário 2022 da Fórmula 1, os pilotos disputam a reta final da elite do automobilismo em setembro.

Já foram dezesseis provas, agora só faltam seis provas para o fim da temporada 2022. Verstappen e Leclerc são os favoritos ao título, enquanto a Red Bull e a Ferrari brigam no Campeonato de Construtores.

Mas quais são as últimas provas do calendário?

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Qual é a próxima corrida em setembro na Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio de Singapura, entre o fim de semana de 30 de setembro, 1º e 02 de outubro, no Circuito Urbano de Marina Bay.

Inicialmente, o Grande Prêmio da Rússia estava marcado para acontecer em setembro na temporada 2022. Porém, com a invasão das tropas russas na Ucrânia em fevereiro deste ano, a Fórmula 1 optou por cancelar a corrida no território russo como forma de protesto contra as ações russas.

Agora, é o GP de Singapura que será realizado em sequência, após o fim da competição na Itália, em Monza depois da pausa de duas semanas no mês de setembor.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo. A transmissão vai ser na BAND, disponível para todos os estados do Brasil pela TV aberta de graça, tanto no canal principal como afiliadas.

Vai ter GP no Brasil em 2022?

O Grande Prêmio do Brasil vai ser no fim de semana entre 11, 12 e 13 de novembro, Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo.

Serão dois treinos livres, o treino classificatório, a corrida sprint e a corrida no domingo. Todos os vinte pilotos irão participar da prova em busca da tão sonhada vitória para alcançarem a parte de cima da classificação.

A Fórmula 1 escolheu as corridas de Emilia Romagna, Áustria e Brasil para receberem a corrida sprint. O novo modelo de classificação serve para definir o grid de largada para a corrida do domingo, substituindo o treino classificatório no sábado.

A sprint é uma corrida rápida, entre 25 até 30 minutos. A novidade é que este ano a pontuação da sprint race se estende até o oitavo colocado. O primeiro lugar ganha 8 pontos, o segundo 7, o terceiro lugar 6 pontos, o quarto 5 pontos e assim sucessivamente até o oitavo lugar com 1 ponto.

Para o Grande Prêmio do Brasil, os ingressos ao Autódromo de Interlagos já estão esgotados entre todas as categorias, desde arquibancada até camarotes VIP’s.

