Quantos anos tem Marta, eleita por 6 vezes a jogadora do mundo?

A Rainha do Futebol tem nome: Marta Vieira da Silva Veiga, de 37 anos. Seis vezes eleita pela FIFA a melhor jogadora do mundo, a brasileira acumula história e recordes na carreira, além de ser uma das grandes responsáveis pelo aumento da popularidade na categoria. A atleta também se faz presente na luta pela igualdade de gênero.

Nascida em 19 de fevereiro de 1986, Marta é de Dois Riachos, no estado do Alagoas. Em entrevistas, a atleta faz questão de relembrar como sempre sonhou em ser jogadora de futebol, mas que também passou grandes dificuldades na infância com a família.

Marta defende o Orlando Pride, da Flórida, desde 2017, quando decidiu trocar de vez a Suécia, na Europa, pelos Estados Unidos.

Quantos gols a Marta já fez na carreira?

De acordo com os dados do portal de estatísticas O Gol, Marta coleciona 291 gols em 468 partidas disputadas, entre clubes e a Seleção Brasileira.

Na Seleção Feminina ela contabiliza 115 em 173 jogos, sendo a maior artilheira da equipe feminina de todos os tempos na história do futebol. Ela tem cinco títulos com a Seleção, sendo três da Copa América e dois Jogos Pan-Americanos.

Marta acumula seis prêmios como melhor jogadora do mundo, entregues pela FIFA, além de três segundas posições e dois terceiros lugares na premiação.

A brasileira começou cedo na carreira. Foi o CSA quem abriu espaço para treinar na base em 1999, até viajar para o Rio de Janeiro no ano seguinte em busca de realizar os seus sonhos.

O Vasco a contratou. Marta também passou por Santa Cruz, de Belo Horizonte, até transferir-se para a Suécia, no time do Umea. Ela também fez carreira nos Estados Unidos, em times como Los Angeles Sol, Gold Pride e New York Flash, além do Santos, no Brasil.

Em 2012, Marta voltou para a Suécia para representar o Tyreso e depois o FC Rosengard. Mas aí, em 2017, ela foi contratada pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, onde permanece até hoje. A jogadora de futebol mora na Flórida, nos Estados Unidos.

Quem é a nova namorada da Marta jogadora?

A nova namorada de Marta é a jogadora de futebol Carrie Lawrence. A maior jogadora de futebol do mundo publicou nas redes sociais cliques com a loira e deixou os seguidores confusos.

Anteriormente, Marta e a norte-americana Toni Deion estavam juntas desde 2019, com o noivado marcado com direito a aliança e cliques fofos no Instagram. Porém, a brasileira anunciou em junho de 2022 o fim do relacionamento com a zagueira.

Semanas depois, Marta publicou fotos com Carrie, também jogadora do Orlando Pride. Ela cresceu em Orlando, na Flórida, segundo o jornal Extra, e tem 25 anos. Assim como a namorada brasileira, Carrie também começou desde o colégio a jogar futebol.

Na faculdade, integrou a equipe da Universidade da Carolina do Sul. Ela só assinou com o Orlando em 2020.

Qual o valor do salário da jogadora?

Atleta do Orlando Pride, nos Estados Unidos, e eleita seis vezes a melhor atleta do mundo, Marta ganha por temporada € 340 mil, o mesmo aproximadamente R$ 1.6 milhão, segundo noticiou o jornal O Globo em 2021 logo após a Copa do Mundo da França.

A diferença do futebol masculino e feminino é gritante. Neymar, por exemplo, 55 milhões de dólares por temporada, além de bônus e o salário, sendo 258 milhões de reais.

Marta é uma das percursora do debate entre a igualde de gênero no esporte. Na Copa do Mundo da França, em 2019, ela utilizou uma mensagem na chuteira com o símbolo da campanha "Go Equal", que pede a igualdade para homens e mulheres no esporte.

#BRAxAUS não é a única rivalidade que as mulheres têm que enfrentar no esporte hoje.

