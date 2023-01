CBLOL 2023: quando vai ser, equipes e como funciona o torneio

O CBLoL 2023, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, vai começar. O torneio brasileiro está de volta no próximo sábado, 21 de janeiro, com diferentes franquias entre as rodadas direto de São Paulo. Com presença do público, as equipes prometem grandes emoções nas batalhas. Confira os detalhes da competição.

Quando vai ser o CBLOL 2023?

O CBLoL começa no sábado, 21 de janeiro, a partir das 13h (Horário de Brasília), em São Paulo, na Arena CBLoL com torcedores presentes no espaço.

As dez equipes vão participar na primeira etapa por nove semanas, ou 18 rodadas, seguindo até março. A competição segue até a fase eliminatória, onde o CBLoL traz a chave de eliminação dupla.

As rodadas com os jogos começam a partir das 13h (Horário de Brasília), seguindo até a última partida com início às cinco da tarde entre sábados e domingos. Os jogos da Academy vão ser na segunda e terça-feira às 17h.

Os times jogam em ida e volta. Os seis melhores na colocação vão jogar a fase mata-mata em uma chave de eliminação dupla, segundo o site The Enemy. O sexto e o quinto se enfrentam, enquanto o time líder vai escolher o rival em série melhor de cinco.

A final vai acontecer em 15 de abril de 2023.

Para entender melhor os playoffs, confira o exemplo de chavemaento disponível nas redes sociais da CBLoL.

Programação do torneio

A programação entre as rodadas na primeira etapa já está definida no CBLoL 2023.

Dez equipes vão disputar o torneio: LOUD, paiN Gaming, FURIA, Los Grandes, KaBuM!, Liberty, RED Canids, Vivo Keyd Stars, Fluxo e INTZ.

A competição tem início no sábado, 21 de janeiro, com os horários a partir da uma da tarde, horário de Brasília. Serão nove semanas.

PRIMEIRA RODADA (Sábado, 21/01):

LOUD x paiN Gaming - 13h (horário de Brasília)

Liberty x KaBuM - 14h (horário de Brasília)

Los Grandes x Fluxo - 15h (horário de Brasília)

RED Canids Kalunga x INTZ - 16h (horário de Brasília)

Vivo Keyd Stars x FURIA - 17h (horário de Brasília)

SEGUNDA RODADA (Domingo, 22/01):

Los Grandes x RED Canids Kalunga - 13h (Horário de Brasília)

FURIA x INTZ - 14h (Horário de Brasília)

paiN Gaming x Vivo Keyd Stars - 15h (Horário de Brasília)

KaBuM x LOUD - 16h (Horário de Brasília)

Fluxo x Liberty - 17h (Horário de Brasília)

TERCEIRA RODADA (Sábado, 28/01):

LOUD x Fluxo - 13h (Horário de Brasília)

INTZ x KaBuM - 14h (Horário de Brasília)

FURIA x Liberty - 15h (Horário de Brasília)

paiN Gaming x RED Canids Kalunga - 16h (Horário de Brasília)

Vivo Keyd Stars x Los Grandes - 17h (Horário de Brasília)

QUARTA RODADA (Domingo, 29/01):

Liberty x INTZ - 13 (Horário de Brasília)

Los Grandes x paiN Gaming - 14h (Horário de Brasília)

RED Canids Kalunga x Vivo Keyd Stars - 15h (Horário de Brasília)

LOUD x FURIA - 16h (Horário de Brasília)

Fluxo x KaBuM - 17h (Horário de Brasília)

QUINTA RODADA (Sábado, 04/02):

paiN Gaming x Fluxo - 13h (horário de Brasília)

Vivo Keyd Stars x Liberty - 14h (horário de Brasília)

KaBuM x FURIA - 15h (horário de Brasília)

INTZ x Los Grandes - 16h (horário de Brasília)

RED Canids Kalunga x LOUD - 17h (horário de Brasília)

SEXTA RODADA (Domingo, 05/02):

FURIA x Fluxo - 13h (Horário de Brasília)

INTZ x paiN Gaming - 14h (Horário de Brasília)

Liberty x Los Grandes - 15h (Horário de Brasília)

Vivo Keyd Stars x LOUD - 16h (Horário de Brasília)

KaBuM x RED Canids Kalunga - 17h (Horário de Brasília)

SÉTIMA RODADA (Sábado, 11/02):

RED Canids Kalunga x Liberty - 13h (Horário de Brasília)

Fluxo x Vivo Keyd Stars - 14h (Horário de Brasília)

paiN Gaming x FURIA - 15h (Horário de Brasília)

Los Grandes x KaBuM - 16h (Horário de Brasília)

LOUD x INTZ - 17h (Horário de Brasília)

OITAVA RODADA (Domnigo, 12/02):

Vivo Keyd Stars x KaBuM - 13h (Horário de Brasília)

Los Grandes x LOUD - 14h (Horário de Brasília)

FURIA x RED Canids Kalunga - 15h (Horário de Brasília)

Fluxo x INTZ - 16h (Horário de Brasília)

Liberty x paiN Gaming - 17h (Horário de Brasília)

NONA RODADA (Sábado, 18/02):

FURIA x Los Grandes - 13h (Horário de Brasília)

RED Canids Kalunga x Fluxo - 14h (Horário de Brasília)

KaBuM x paiN Gaming - 15h (Horário de Brasília)

INTZ x Vivo Keyd Stars - 16h (Horário de Brasília)

Liberty x LOUD - 17h (Horário de Brasília)

DÉCIMA RODADA (Domingo, 19/02):

INTZ x RED Canids Kalunga - 13h (Horário de Brasília)

Fluxo x Los Grandes - 14h (Horário de Brasília)

FURIA x Vivo Keyd Stars - 15h (Horário de Brasília)

paiN Gaming x LOUD - 16h (Horário de Brasília)

KaBuM x Liberty - 17h (Horário de Brasília)

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA (Sábado, 25/02):

Vivo Keyd Stars x paiN Gaming - 13h (Horário de Brasília)

LOUD x KaBuM - 14h (Horário de Brasília)

RED Canids Kalunga x Los Grandes - 15h (Horário de Brasília)

Liberty x Fluxo - 16h (Horário de Brasília)

INTZ x FURIA - 17h (Horário de Brasília)

DÉCIMA SEGUNDA RODADA (Domingo, 25/02):

Fluxo x LOUD - 13h (Horário de Brasília)

Liberty x FURIA - 14h (Horário de Brasília)

RED Canids Kalunga x paiN Gaming - 15h (Horário de Brasília)

Los Grandes x Vivo Keyd Stars - 16h (Horário de Brasília)

KaBuM x INTZ - 17h (Horário de Brasília)

DÉCIMA TERCEIRA RODADA (Sábado, 04/03):

INTZ x Liberty - 13h (Horário de Brasília)

Vivo Keyd Stars x RED Canids Kalunga - 14h (Horário de Brasília)

FURIA x LOUD - 15h (Horário de Brasília)

KaBuM x Fluxo - 16h (Horário de Brasília)

paiN Gaming x Los Grandes - 17h (Horário de Brasília)

DÉCIMA QUARTA RODADA (Domingo, 05/03):

FURIA x KaBuM - 13h (Horário de Brasília)

LOUD x RED Canids Kalunga - 14h (Horário de Brasília)

Los Grandes x INTZ - 15h (Horário de Brasília)

Liberty x Vivo Keyd Stars - 16h (Horário de Brasília)

Fluxo x paiN Gaming - 17h (Horário de Brasília)

DÉCIMA QUINTA RODADA (Sábado, 11/03):

LOUD x Vivo Keyd Stars - 13h (Horário de Brasília)

Fluxo x FURIA - 14h (Horário de Brasília)

RED Canids Kalunga x KaBuM - 15h (Horário de Brasília)

Los Grandes x Liberty - 16h (Horário de Brasília)

paiN Gaming x INTZ) - 17h (Horário de Brasília)

DÉCIMA SEXTA RODADA (Domingo, 12/03):

KaBuM x Los Grandes - 13h (Horário de Brasília)

FURIA x paiN Gaming - 14h (Horário de Brasília)

Liberty x RED Canids Kalunga - 15h (Horário de Brasília)

INTZ x LOUD - 16h (Horário de Brasília)

Vivo Keyd Stars x Fluxo - 17h (Horário de Brasília)

DÉCIMA SÉTIMA RODADA (Sábado, 18/03):

LOUD x Los Grandes - 13h (Horário de Brasília)

paiN Gaming x Liberty - 14h (Horário de Brasília)

INTZ x Fluxo - 15h (Horário de Brasília)

KaBuM x Vivo Keyd Stars - 16h (Horário de Brasília)

RED Canids Kalunga x FURIA - 17h (Horário de Brasília)

DÉCIMA OITAVA RODADA (Domingo, 19/03):

paiN Gaming x KaBuM - 13h (horário de Brasília)

LOUD x Liberty - 14h (horário de Brasília)

Vivo Keyd Stars x INTZ - 15h (horário de Brasília)

Fluxo x RED Canids Kalunga - 16h (horário de Brasília)

Los Grandes x FURIA - 17h (horário de Brasília)

FASE ELIMINATÓRIA:

24 de março até 15 de abril de 2023

FASE ELIMINATÓRIA DA CBLOL ACADEMY: 27 de março até 22 de abril

Onde assistir ao CBLOL?

O torcedor pode acompanhar o evento de League of Legends através da Twitch e Youtube de graça e ao vivo em qualquer lugar do Brasil.

Através do canal CBLoL, ambas as plataformas disponibilizam de graça a transmissão do campeonato este ano para os usuários. Não precisa ser inscrito ou pagar nada para assistir, basta entrar no canal, clicar e acompanhar por onde e como quiser.

O Youtube e a Twitch estão disponíveis no site ou aplicativo para celular, tablet e smartv.

