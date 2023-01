Com saída oficial de Tite da Seleção Brasileira, quem será o técnico?

É oficial! A Seleção Brasileira procura novo técnico para assumir o comando do elenco. Cinco vezes campeã do mundo, a equipe canarinho se despede de Tite após o fracasso nas quartas de final da Copa do Catar 2023, eliminada para a Croácia.

O treinador Tite deve oficializar a sua saída da Seleção Brasileira nesta terça-feira, 17 de janeiro, em conjunto com a CBF, de acordo com o portal UOL Esportes. Além do comandante, os auxiliares técnicos também devem se despedir de seus cargos na entidade.

O atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, quer desligar toda a comissão ligada com a derrota para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar, como noticiou o UOL. Na última sexta-feira, o assessor de imprensa Vinícius Rodrigues, que ficou bastante conhecido após o episódio com o gato, também foi desligado da organização de futebol.

Ainda segundo o jornalista Rodrigo Mattos, o diretor de seleções, Juninho Paulista, também deve se encontrar com o presidente para deixar o cargo, assim como Tite.

A procura por um novo treinador no cargo do time do Brasil está em todo o vapor.

Quem pode ser o novo técnico do Brasil?

A CBF ainda não tem o novo técnico da Seleção Brasileira, substituto de Tite. Como a entidade não tem um nome para dar aos torcedores, não existe nenhum evento marcado para esta terça-feira, 17 de janeiro, com anúncio da entidade.

No entanto, alguns nomes aparecem no radar da CBF para a nova temporada. Segundo o UOL, a prioridade do presidente da confederação é um nome internacional, como Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Pep Guardiola, do Manchester City.

Ancelotti já admitiu que a preferência é permanecer no Real, e Guardiola está fora do alcance. Abel Ferreira, do Palmeiras, também é um nome favorito.

Mesmo com a preferência por estrangeiros, o grupo não desiste também das opções de nomes brasileiros. Os favoritos são Cuca, Dorival Junior e até Mano Menezes já chegou a ser cotado.

Próximo jogo da Seleção Brasileira

O próximo jogo da Seleção Brasileira vai ser em março de 2023, com partida a ser definida pela FIFA e também a Conmebol.

Tem data FIFA marcada entre os dias 20 e 28, ou seja, a equipe brasileira pode disputar amistosos ou até mesmo jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Como está sem treinador, a CBF deve agilizar o processo para contratar um novo comandante devido à agenda da FIFA.

Depois de março, a Seleção Brasileira volta a jogar entre 12 e 20 de junho, em setembro (4 a 12), outubro (9 até dia 17) e em novembro entre os dias 31 e 21. Ainda não há informações dos adversários.

