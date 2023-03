Horários da F1: onde assistir ao GP Arábia Saudita de Fórmula 1 de 2023

Confira a programação completa do fim de semana para o Grande Prêmio da Arábia Saudita de F1 de 2023, que será de 17 a 19 de março.

A F1 retorna para sua segunda corrida da temporada, com a ação mudando para Jeddah para o Grande Prêmio da Arábia Saudita de 2023.

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Arábia Saudita do ano passado depois de derrotar o rival da Ferrari, Charles Leclerc, em uma disputa de gato e rato que viu os dois pilotos mudarem regularmente a liderança usando o DRS.

A vitória de Verstappen no Bahrein há quinze dias também consolida o status da Red Bull como favorita para a terceira visita da F1 a Jeddah.

Jeddah Corniche é um desafio diferente para o Bahrein, com as ruas rápidas e fluidas recompensando a boa velocidade em linha reta e os pilotos mais corajosos.

O fim de semana seguirá o formato habitual, com duas sessões de treinos na sexta-feira. O FP1 está programado para as 11h, horário de Brasília, com o FP2 seguinte às 14.

No sábado, o FP3 será realizado às 11h, antes da qualificação às 14h. Isso determinará o grid para o Grande Prêmio da Arábia Saudita de 50 voltas no domingo, que começa às 13h.

Localizada no Mar Vermelho, Jeddah é uma cidade pitoresca que abriga cerca de 3,5 milhões de pessoas. O Grande Prêmio está programado para ser disputado em um circuito de rua construído em torno da sofisticada área de Cornich.

Horários do GP da Arábia Saudita de F1 de 2023

Confira abaixo a programação completa do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 de 2023.

F1 na sexta-feira (17/03)

Treino Livre 1: 10h30 - horário de Brasília - Bandsports

Treino Livre 2: 14h - horário de Brasília - Bandsports

Fórmula 1 no sábado (18/03)

Treino Livre 3: 10h30 - horário de Brasília - Bandsports

Qualificação: 14h - horário de Brasília - Band e Bandsports

Corrida da Fórmula 1 no domingo (19/03)

Dia de corrida, 14h - horário de Brasília - Band e Bandplay

