Por que os pilotos de F1 se pesam depois da corrida? Entenda a regra

Você já assistiu a uma corrida de Fórmula 1 e viu todos os pilotos se aglomerando em volta das balanças no final da corrida? Isso não é apenas algo que é feito por interesse e é realmente essencial por vários motivos. Entenda por que os pilotos são pesados ​​antes e depois de uma corrida.

Por que os pilotos de F1 se pesam após a corrida

Os pilotos de F1 são pesados ​​após cada corrida por dois motivos. A primeira é descobrir quanto peso eles perderam durante uma corrida. A segunda é garantir que eles e seus carros não estejam abaixo do peso mínimo estipulado nas regras.

É importante que os pilotos de F1 sejam pesados ​​antes e depois de participarem de uma corrida. E a razão é bastante simples: eles precisam garantir que não tenham perdido muito peso durante o circuito.

Sim, os pilotos de F1 perdem esses quilos durante suas corridas de duas horas apenas com suor. Muitas vezes, eles estão dirigindo em condições extremamente quentes e úmidas, vestindo roupas de corrida apertadas e, como tal, podem acabar seriamente desidratadas.

Ao rastrear cuidadosamente o peso dos motoristas, os médicos podem garantir que eles estejam bebendo água suficiente. Também pode afetar a intensidade de seu treinamento para a próxima semana.

Há outra razão: existem limites de peso muito específicos que precisam ser respeitados na F1.

Para criar um campo de jogo equilibrado, os carros de F1 têm um peso mínimo que podem ter. Sem combustível, são 740kg.

O peso mínimo do motorista está incluído nesse total e, desde 2019, foi estabelecido em 80kg. Se um piloto for mais leve, ele precisa adicionar ‘lastros’ ao cockpit para atingir 80 kg.

Dessa forma, nenhum motorista está em vantagem por ser mais baixo ou mais leve que outro motorista.

Anteriormente, os pilotos de F1 mais pequenos podiam adicionar lastros extras a outras partes do carro, de acordo com a F1 – o que lhes daria a chance de melhorar injustamente o equilíbrio e a velocidade do carro.