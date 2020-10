Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 14ª rodada 

Mesmo perdendo para o Fortaleza, o Atlético-MG segue líder do campeonato. No clássico paulista entre Corinthians e Santos, empate. Enquanto isso, o Flamengo apresenta melhora e é o terceiro colocado

A 14ª rodada do Brasileirão, com clássico paulista e jogos de placares elásticos, terminou na noite desta quinta-feira (08) e bagunçou ainda mais a classificação. O Campeonato segue com o mesmo líder, entretanto os seis primeiros colocados mudaram completamente. A parte de baixo segue igual, com briga para evitar o rebaixamento.

Portanto, confira a tabela atualizada após o fechamento da 14ª rodada do Brasileirão.

Como fica a tabela do Brasileirão?

O Atlético-MG continua na liderança mesmo depois de ser derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1.

Entretanto, a vantagem ainda é de dois pontos.

Fechando a rodada, o Internacional venceu o Bragantino por 2 a 0 , com gols do artilheiro do campeonato Thiago Galhardo, e agora ocupa a 2ª posição.

Contudo, o Flamengo , atual campeão brasileiro, cresce a cada rodada, principalmente com o bom desempenho de Pedro. A vitoria por 3 a 0 contra o Sport rendeu o 3º lugar, e assim, o carioca segue vivo primordialmente pelo título.

Com vitória por 3 a 0 diante do Atlético-GO, o São Paulo foi para 4º, lugar, melhorando no campeonato ao propósito de embaralhar a classificação do Brasileirão.

Já o Palmeiras não apresentou bom futebol em campo contra o Botafogo e surpreendentemente foi derrotado por 2 a 1, terminando em 5ª posição.

Enquanto isso, o Santos sofre para conseguir um bom lugar na tabela, mas permanece em 7º.

O Corinthians tem muito com o que se preocupar neste momento pois afinal ainda está sem técnico definido. O alvinegro ficou no empate com o Peixe, em 1 a 1 e assim, segue em uma situação ruim.

Atualmente, está na 15º posição. O medo da torcida corintiana é ver o time ser rebaixado e reviver o pesadelo de 2007.

Veja a tabela do Brasileirão 2020

1 Atlético-MG – 27 pontos

2 Internacional – 25 pontos

3 Flamengo – 24 pontos

4 São Paulo – 23 pontos

5 Palmeiras – 22 pontos

6 Fluminense – 21 pontos

7 Santos – 21 pontos

8 Sport – 20 pontos

9 Fortaleza EC – 20 pontos

10 Vasco da Gama – 18 pontos

11 Grêmio – 17 pontos

12 Athletico-PR – 15 pontos

13 Bahia – 15 pontos

14 Ceará – 15 pontos

15 Corinthians – 15 pontos

16 Atlético Goianiense – 15 pontos

17 Botafogo – 15 pontos

18 Coritiba – 12 pontos

19 Bragantino – 12 pontos

20 Goiás – 9 pontos

Jogos da 15ª rodada do Brasileirão

A próxima rodada acontece neste fim de semana, entre o sábado (15) e domingo (16).

Ademais, veja os confrontos.

No sábado :

Vasco x Flamengo – 17h

Palmeiras x São Paulo – 19h

Coritiba x Fortaleza – 19h

Atlético-MG x Goiás – 21h

No domingo:

Fluminense x Bahia – 16h

Santos – Grêmio – 16h

Sport x Botafogo – 18h15

Atlético-GO x Bragantino – 18h15

Internacional x Athletico-PR – 20h30

Ceará x Corinthians – 20h30