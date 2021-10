Saiba como está a classificação geral da Fórmula 1 após o GP dos EUA

Os 20 pilotos da Fórmula 1 aceleraram os motores neste domingo, 24 de outubro, no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Em etapa no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, Max Verstappen venceu sua 8ª corrida na temporada e se manteve na liderança da categoria. Mas como está a classificação geral da Fórmula 1?

Classificação geral da Fórmula 1 2021 atualizada

O triunfo de Max Verstappen, da RBR, manteve o holandês na ponta da tabela da classificação geral da Fórmula 1. A vitória levou o competidor a 287.5 pontos, enquanto o inglês Lewis Hamilton, segundo colocado na prova deste domingo, foi para 275.5. Valtteri Bottas, companheiro de Mercedes do inglês, fecha o 3º lugar com 185.

A temporada de 2021 se encaminha para sua reta final. Com a conclusão do GP dos Estados Unidos, restam apenas cinco corridas para o encerramento desta edição e a disputa pelo título segue acirrada entre Verstappen e Hamilton. São 12 pontos de vantagem para o holandês. Veja então a classificação geral da Fórmula 1:

1 Max Verstappen (Red Bull) – 287.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 275.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 185 pontos

4 Sergio Pérez (Red Bull) – 150 pontos

5 Lando Norris (McLaren) – 149 pontos

6 Charles Leclerc (Ferarri) – 128 pontos

7 Carlos Sainz (Ferrari) – 122.5 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 105 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 74 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 58 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 46 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 36 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 26 pontos

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 20 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

17 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 6 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Robert Kubica (Alfa Romeo) – 0 ponto

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0 ponto

Classificação de equipes na F1

Além da briga acirrada entre os pilotos, as equipes da Fórmula 1 também disputam para saber quem terminará a temporada no topo e, consequentemente, herdará o título de campeão de construtores. Confira então a tabela da classificação geral das equipes da Fórmula 1.

1 Mercedes – 460.5

2 Red Bull – 437.5

3 McLaren – 254

4 Ferrari – 250.5

5 Alpine – 104

6 Alpha Tauri – 94

7 Aston Martin – 62

8 Williams – 23

9 Alfa Romeo – 7

10 Haas – 0

Quando será a próxima corrida da Fórmula 1?

Logo depois da conclusão da corrida nos Estados Unidos que, quem ganhou foi Verstappen, os pilotos da Fórmula 1 retornam às pistas entre os dias 5 e 7 de novembro para a realização do Grande Prêmio do México. No Autódromo Hermanos Rodríguez, os competidores realizam a 18ª etapa da temporada.