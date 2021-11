Classificação Sprint F1: veja como ficou o grid do GP do Brasil 2021

Nesta sexta-feira, 12 de novembro de 2021, os 20 pilotos da Fórmula 1 aceleraram no Autódromo de Interlagos para os treinos do GP do Brasil 2021. Às 16 horas, os competidores iniciaram o treino de classificação para formação do grid de largada da space sprint – ou corrida sprint – da F1. Veja o resultado.

Classificação Sprint F1 – GP de Interlagos

O britânico Lewis Hamilton fez o melhor tempo do treino nesta sexta, dia 12/11/2021, para classificação sprint da F1 e vai largar na liderança neste sábado, 13. Max Verstappen, da Red Bull, vai sair na segunda posição, com Valtteri Bottas, da Mercedes, em terceiro lugar. Veja abaixo a classificação do grid da Sprint F1:

Lewis Hamilton Max Verstappen Valtteri Bottas Sergio Perez Pierre Gasly Carlos Sainz Jr. Charles Leclerc Lando Norris Daniel Ricciardo Fernando Alonso Esteban Ocon Sebastian Vettel Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi Lance Stroll Nicholas Latifi George Russell Mick Schumacher Nikita Mazepin

No primeiro treino livre de sexta-feira, 12, o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, da Mercedes, liderou as pistas e já mostrou que o dia seria dele. Na sua cola, esteve Verstappen, seguido por seu companheiro Sérgio Perez. O piloto Valtteri Bottas, também da Mercedes, fez o quarto melhor tempo.

Já no treino classificatório para definição do grid de largada da corrida sprint da Fórmula 1 no GP do Brasil 2021, o melhor tempo tempo do Q1 foi novamente de Lewis, com Carlos Saiz e Charles Leclerc, da Ferrari, na segunda e terceira posição, respectivamente.

No Q2, o britânico manteve a ponta, com Bottas em segundo e Verstappen em terceiro. Por fim, no Q3, Hamilton manteve o primeiro lugar da classificação da sprint F1, com o holandês da Red Bull em segundo e o finlandês da Mercedes em terceiro.

Como funciona corrida sprint – GP do Brasil

A sprint da F1 é uma corrida de apenas 100km e duração de até 30 minutos. Além do tempo, os pilotos não possuem a obrigatoriedade de parada nos boxes e podem então escolher seus pneus. As três primeiras posições ganham uma pontuação extra, sendo 3 para o primeiro, 2 para o segundo e 1 ponto ao terceiro.

A classificação final da sprint F1 define o grid de largada para a corrida oficial do domingo, 14. A ideia da categoria é que esse modelo seja adotado com maior frequência na competição, por isso, cerca de seis corridas sprint devem ser realizadas na F1 em 2022.

No sábado, 13, o GP do Brasil 2021 realiza a terceira corrida sprint da temporada da Fórmula 1. A primeira ocorreu Silverstone, na Inglaterra, com vitória de Max Verstappen. Já em Monza, na Itália, Valtteri Bottas venceu e largou na pole position.

Programação do GP do Brasil 2021

Após a conclusão dos treinos de sexta-feira, 12, e classificação da sprint F1, os pilotos retornam ao circuito somente no dia seguinte. Está previsto para sábado, 13, o segundo treino livre, com transmissão a partir das 11h50.

Já às 16 horas, inicia-se a cobertura para a corrida sprint, que definirá o grid de largada para a prova oficial da Fórmula 1 no domingo, 13.

Sábado, 13 de novembro

Treino livre 2 – 11h50 (Bandsports)

Corrida sprint – 16h (Band, Bandsports, Bandplay e site da Band)

Domingo, 14 de novembro

Corrida – 13h30 (Band, Bandplay, BandNews FM e site da Band)

VT da corrida – 19h (Bandsports)

LEIA TAMBÉM

Veja abaixo a programação da Fórmula 1 no Brasil