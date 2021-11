Veja a programação da Fórmula 1 no GP do Brasil 2021 e horários

A espera dos brasileiros apaixonados pelo automobilismo acabou, pois a Fórmula 1 está de volta ao país. Depois do Brasil ficar de fora do calendário na temporada passada, em razão da Covid-19, a categoria retorna a Interlagos entre os dias 12 e 14. Confira então toda programação do GP do Brasil 2021 e horários para não perder nada.

Qual a programação do GP do Brasil 2021 e horários

Os pilotos da Fórmula 1 invadem a pista do Autódromo de Interlagos na sexta-feira, 12. A partir das 12h20, os competidores iniciam o primeiro treino livre para reconhecimento do circuito. Já às 15h30, começa a cobertura do treino classificatório para a corrida sprint, marcada para às 16 horas.

O segundo dia da categoria no país começa com o segundo treino livre dos pilotos, a partir das 11h50. Às 16 horas, ocorre a corrida sprint para definição do grid de largada da prova. Por fim, no domingo, 14, os pilotos aceleram para a prova oficial, com largada às 14h, mas a cobertura televisiva inicia as transmissões às 13h30.

Veja abaixo a programação do GP do Brasil 2021 com os horários e onde assistir as transmissões:

Sexta-feira (12)

Treino livre 1 – 12h20 (Bandsports)

Treino classificatório – 15h30 (Band, Bandsports, Bandplay e site da Band)

Sábado (13)

Treino livre 2 – 11h50 (Bandsports)

Corrida sprint – 16h (Band, Bandsports, Bandplay e site da Band)

Domingo (14)

Corrida – 13h30 (Band, Bandplay, BandNews FM e site da Band)

VT da corrida – 19h (Bandsports)

O que é a corrida sprint que terá no GP do Brasil?

A sprint é uma corrida de apenas 100km e duração de 25 até 30 minutos. Além do tempo, os pilotos não possuem o acesso aos boxes e as três primeiras posições ganham uma pontuação, sendo 3 para o primeiro, 2 para o segundo e 1 ponto ao terceiro.

Na sexta, 12, o GP do Brasil 2021 terá a partir do horário da 12h20 o primeiro treino livre, com uma hora de duração. Logo depois, os pilotos voltam à pista para correr no treino de classificação, que definirá a ordem de largada na corrida sprint.

No sábado, 13, os competidores realizam a corrida sprint, sendo que a classificação final da prova define o grid de largada para a corrida oficial do domingo, 14.

Como está a briga pelo título?

Os pilotos Max Vertappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, seguem em disputa acirrada pelo primeiro lugar na classificação da Fórmula 1 e o título. O holandês está 19 pontos à frente do britânico, mas com quatro corridas a serem disputadas, tudo ainda pode mudar na liderança do campeonato.

Com 312.5 pontos, Max lidera a temporada de 2021. O heptacampeão aparece em segundo lugar com 293.5, enquanto seu companheiro de equipe Valtteri Bottas, está em terceiro, com 185 pontos. Em quarto está o mexicano da RBR, Sérgio Perez, com 165 pontos. Por fim, Lando Norris, da McLaren, fecha o Top-5 com 150.