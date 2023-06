Cantora norte-americana fará dois shows no estádio do Palmeiras em novembro de 2023

Com show de Taylor Swift no Alianz em novembro, onde o Palmeiras vai jogar?

Com show de Taylor Swift no Alianz em novembro, onde o Palmeiras vai jogar?

A cantora Taylor Swift anunciou três shows no Brasil em 2023, sendo um no Rio de Janeiro e dois em São Paulo, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Com as apresentações, o clube terá que encontrar outro lugar para jogar as rodadas do Brasileirão. Saiba quais estádios poderão receber os confrontos do Verdão.

Onde o Palmeiras vai jogar em novembro no Brasileirão?

Os shows da cantora de sucesso Taylor Swift estão marcados para 25 e 26 de novembro, em São Paulo, no Allianz Parque. Sem poder jogar em casa nestas datas, as opções de estádios para o Palmeiras são o Estádio do Morumbi, a Arena Barueri, em Barueri, Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e o Estádio do Canindé, na capital.

Pela 36ª rodada, no domingo, 22 de novembro, o Palmeiras recebe o América Mineiro. No entanto, a data coincide com o primeiro show da cantora. Depois, em 29 de novembro, 37ª rodada, é a vez do Fluminense visitar o Verdão pelo campeonato. O jogo está marcado para três dias após o segundo show.

Em ambas as datas, o alviverde terá que escolher outros locais para receberem os seus jogos.

36ª rodada do Brasileirão = Palmeiras x América MG (22 de novembro, 22/11)

= Palmeiras x América MG (22 de novembro, 22/11) 37ª rodada do Brasileirão = Palmeiras x Fluminense (29 de novembro, 29/11)

Palmeiras mandou jogo no Morumbi em 2023

Em fevereiro e abril de 2023, o Palmeiras mandou dois jogos no Morumbi devido à eventos na sua arena. O primeiro foi contra o Santos, no Paulistão, e o segundo contra o Cerro Porteño, na Libertadores.

O jogo contra o Santos aconteceu em 04 de fevereiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Por 3 x 1, o alviverde derrotou o Peixe e garantiu os três pontos na primeira fase.

Mais tarde, em 20 de abril, o Palmeiras escolheu novamente o Morumbi para ser o mando de campo contra o Cerro Porteño, pela segunda rodada da Libertadores. O alviverde ganhou por 2 x 1.

Outros estádios também são opções viáveis para o alviverde, como a Arena Fonte Luminosa, Arena Inamar, Arena Barueri e até o Estádio Canindé, a casa da Portuguesa.

Quando acaba o Brasileirão?

A última rodada do Brasileirão está marcada para 03 de dezembro, domingo. De acordo com a tradição do campeonato, todos os jogos acontecem no mesmo dia e na mesma hora. As emoções são garantidas aos torcedores com brigas por toda a classificação.

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado por 38 rodadas em pontos corridos. Cada vitória garante ao elenco três pontos enquanto o empate dá um para os dois times. Ao fim da temporada, o time em primeiro lugar será declarado o campeão brasileiro.

O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2022.

Leia também:

Onde vai passar o sorteio da Copa do Brasil nas quartas de final 2023