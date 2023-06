Confira a data e onde assistir o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução Alexandre Loureiro/CBF/Flickr

Onde vai passar o sorteio da Copa do Brasil nas quartas de final 2023?

Copa do Brasil

Oito equipes participam do sorteio da Copa do Brasil das quartas de final, responsável por definir cada um dos quatro confrontos na competição. Equipes como Flamengo, São Paulo, Corinthians e Bahia estão confirmadas na próxima fase. Saiba onde assistir e como funciona o sorteio.

Os jogos das quartas de final serão disputados entre 05 e 13 de julho, ida e volta respectivamente.

Onde assistir o sorteio das quartas da Copa do Brasil?

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido no SporTV e na CBF TV no Youtube ao vivo. O torcedor pode assistir o evento em qualquer lugar do país. Nenhuma emissora da TV aberta vai transmitir o sorteio.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora na programação. Também é uma opção assistir no GloboPlay, serviço de streaming por assinatura.

Para quem quer acompanhar de graça é só sintonizar a CBF no Youtube. A plataforma de vídeos é 100% gratuita e oferece aos torcedores a transmissão completa do evento pelo site (www.youtube.com) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

TV aberta : Não tem transmissão

: Não tem transmissão TV paga : SporTV

: SporTV Online: GloboPlay e CBF no Youtube

Como funciona o sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil deve acontecer na próxima terça-feira, 06 de junho, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Grêmio, Corinthians, América Mineiro, Flamengo, São Paulo, Athletico PR, Bahia e Palmeiras participam do sorteio.

Os nomes dos times são depositados em um mesmo pote. Não há regras no sorteio das quartas de final, equipes do mesmo estado poderão se enfrentar, ou seja, existe a possibilidade do clássico entre Palmeiras e Corinthians ou América e Atlético Mineiro.

Assim que os confrontos se formarem, um novo sorteio será realizado para definir o mando de campo.

Estão classificados para as quartas de final:

Flamengo

São Paulo

Grêmio

Corinthians

Athletico PR

Bahia

Palmeiras

América MG

Premiação das quartas de final da Copa do Brasil

Os classificados das oitavas de final para as quartas ganham R$ 4,3 milhões como premiação da Copa do Brasil, entregues pela CBF ao fim da rodada.

Em cada nova fase que os times avançam, eles faturam um valor diferente. Esse número fica maior a cada nova etapa, onde o campeão da final fatura R$ 70 milhões. Se o time que começou na primeira fase chegar até a final ele vai ganhar mais do que aqueles que começaram na terceira fase. O vice-campeão ganha R$ 30 milhões.

Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil.

Primeira fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

Segunda fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

Terceira fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

