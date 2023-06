Show da Taylor Swift no Brasil em 2023: ingressos e últimas notícias

Artista pode pisar no país no próximo ano.

Com a turnê The Eras Tour de Taylo Swift em andamento nos Estados Unidos, o público brasileiro tem alimentado esperanças de que a famosa possa pisar no Brasil para futuros shows. Nos últimos meses, algumas pistas deixaram os fãs cada vez mais ansiosos por novas notícias sobre a possível apresentação da loira por aqui.

Taylor Swift vem para o Brasil?

Ainda não há confirmações da equipe da cantora norte-americana sobre datas da The Eras Tour no Brasil. Porém, o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por dar vários furos do mundo da música no país, afirma que a famosa estará no Brasil com sua atual turnê.

O jornalista adiantou a informou em janeiro de 2023 e agora em maio alertou os fãs da cantora que em breve será feito o anúncio oficial das datas no Brasil. “Prepare o calmante”, alertou Flesch.

ATENÇÂO! O anúncio de Taylor Swift no Brasil está chegando. Avisei desde janeiro. Preparem o calmante! — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 31, 2023

As esperanças de quem aguarda pelo show foram ainda mais atiçadas com o site oficial da cantora, em que aparece a mensagem “fique atento às atualizações internacionais” (tradução de stay tuned for internacional updates) e pede uma inscrição para a newsletter da artista logo abaixo das datas dos shows nos Estados Unidos, o que pode indicar anúncios sobre shows da turnê fora do território estadunidense. Alguns fãs até pensam que a inscrição na newsletter pode servir para mostrar demanda.

Sabe pra que isso? Pra avaliar a demanda e possíveis shows extras, pode anotar. — Lipe 🪻⚕️ ( The Eras Tour) (@nacaodataylor) June 1, 2023

Até agora, a turnê já passou por locais como Arizona, Las Vegas, Arlington, Tampa, Atlanta, Nashville, New Jersey, entre outros, e ainda prestigiará outros estados e cidades norte-americanos, como Chicago, Detroit, Pittsburgh, Minneapolis, Kansas, Denver, Seattle e Los Angeles, em datas confirmadas entre os meses de junho e agosto de 2023.

Quanto vai custar o ingresso da Taylor Swift no Brasil?

Como ainda não foram anunciados shows de Taylor Swift no Brasil oficialmente, ainda não se sabe o valor que vai ser cobrado por cada ingresso, mas já é possível ter uma noção de qual pode ser a média. Os valores variam de lugar – como arquibancada, pista, entre outros – e também local escolhido para cada show, mas em média, os ingressos comuns nos Estados Unidos variam entre $49 and $449, chegando até a pacotes vips que custam entre $199 e $899.

Convertendo para o real com a cotação de hoje, em torno dos R$ 5, os ingressos poderiam chegar a R$ 2.227 no Brasil. Se o pacote vip também for uma opção por aqui, pode alcançar valores entre R$ 987,04 e R$ 4.4 mil

Pôster da The Eras Tour, turnê que relembra os maiores sucessos da carreira de Taylor Swift – Foto: Reprodução/Divulgação

Veja – Taylor Swift: relembre os ex-namorados famosos da cantora

Próximos shows internacionais no Brasil

Enquanto Taylor Swift não é confirmada no Brasil, o público brasileiro confere outros show internacionais. Veja o que vai rolar nos próximos meses:

03/06 – Lana Del Rey (MITA Festival em SP)

04/06 – HAIM (MITA Festival em SP)

04/06 – Florence + The Machine (MITA Festival em SP)

04/06 – Sabrina Carpenter (MITA Festival em SP)

02/09 – Post Malone (The Town)

03/09 e 10/09 – Bruno Mars (The Town)

07/09 – Marron 5 (The Town)

09/09 – Foo Fighters (The Town)

11/09 – AESPA (São Paulo)

21/09 – Ghost (São Paulo

30/09 – Rod Stewart (São Paulo)

08/10 – The Weeknd (Rio de Janeiro)

10/10 e 11/10 – The Weeknd (São Paulo)

01/11 – Måneskin (Rio de Janeiro)

03/11 – Måneskin (São Paulo)

04/11 – Machine Gun Kelly (GPWeek)

04/11 – Halsey (GPWeek)

09/11 e 10/11 – Rebelde (Rio de Janeiro)

12/11 a 19/11 – Rebelde (São Paulo)

Iggy Azalea – Ainda sem data

Leia também – O que Taylor Swift tem a ver com o Corinthians? Entenda a brincadeira