UFC hoje: horários e onde assistir as lutas deste sábado (30/10)

Hoje é dia de luta pelo cinturão no UFC 267. O brasileiro Glover Teixeira enfrenta o polonês Jan Blachowicz, atual campeão, neste sábado, 30/10, na Etihad Arena em Abu Dhabi, a partir das 15h (horário de Brasília), pela categoria peso meio-pesado. Outros cinco brasileiros também estarão no octógono. Confira os eventos do UFC hoje, horários e saiba onde assistir ao vivo cada uma das lutas.

+ Virna Jandiroba, brasileira no UFC

Onde assistir ao UFC hoje e que horas começa ao vivo?

O UFC 267 terá transmissão ao vivo do canal Combate a partir das 15h (horário de Brasília), disponível apenas em operadoras por assinatura, ao vivo com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa, Minotauro e Daniel Fucs.

Entretanto, o Facebook do UFC Brasil e o SporTV 3 disponibilizam duas lutas do Preliminar ao vivo para todo o Brasil acompanhar de graça.

Horário: 11h30 e 15h (horário de Brasília)

Transmissão: Combate

Claro TV – canal 240 e canal 740

Sky – canal 190 e canal 590

Vivo TV – canal 161 e 785

Oi TV – canal 360

Quais são as lutas do UFC 267 hoje neste sábado?

A luta pelo ouro na divisão Peso Meio-Pesado neste sábado promete incendiar o octógono em Abu Dhabi. O brasileiro de 42 anos, Glover Teixeira, enfrentará o atual campeão da categoria, o polonês Jan Blachowicz, 38 anos. Se ganhar, Teixeira ganha o título e coroará uma temporada excepcional.

O sábado também apresenta a disputa pelo cinturão interino entre o russo Petr Yan e o norte-americano Cory Sandhangen na categoria Peso-Galo até 61kg. Na pesagem, os atletas trocaram farpas, prometendo uma luta com grandes emoções hoje.

Além de Teixeira, outros cinco também são brasileiros, sendo Amanda Ribas, Virna Jandiroba, Ricardo Ramos, Elizeu e o estreante Allan Nascimento.

Confira o Card Principal completo e o Preliminar neste sábado, 30 de outubro de 2021, a seguir.

CARD PRINCIPAL

Jan Blachowicz x Glover Teixeira – Cinturão Peso meio-pesado até 93 Kg

Petr Yan x Cory Sandhangen – Cinturão interino Peso-galo até 61,2 Kg

Islam Makhachev x Dan Hooker – Peso-leve até 70,3 Kg

Alexander Volkov x Marcin Tybura – Peso-pesado até 120,2 Kg

Li Jingliang x Khamzat Chimaev – Peso meio-médio até 77,1 Kg

Magomed Ankalaev x Volkan Oezdemir – Peso meio-pesado até 93 Kg

CARD PRELIMINAR

Amanda Ribas x Virna Jandiroba – Peso-palha até 52,1 Kg

Ricardo Ramos x Zubaira Tukhugov – Peso-pena até 65,7 Kg

Albert Duraev x Roman Kopylov – Peso-médio até 83,9 Kg

Elizeu Capoeira x Benoit Saint Denis – Peso meio-médio até 77,1 Kg

Shamil Gamzatov x Michal Oleksiejczuk – Peso meio-pesado até 93 Kg

Makwan Amirkhani x Lerone Murphy – Peso-pena até 65,7 Kg

Hu Yaozong x Andre Petroski – Peso-médio até 83,9 Kg

Tagir Ulanbekov x Allan Nascimento – Peso-mosca até 56,7 Kg

Quando é o próximo UFC?

O UFC 268 no Madison Square Garden, em Nova York nos Estados Unidos, será realizado no próximo sábado, 06 de novembro de 2021, com a disputa principal entre Kamaru Usman e Colby Covington na categoria Peso Meio-Médio.

Lembrando que assim como todo evento do UFC, o Card Preliminar acontece antes do Principal, que traz as principais lutas do dia.