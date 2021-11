Confira quem vai disputar e datas da etapa do WSL em Praia Mole

A Praia Mole, em Florianópolis, recebe a partir desta quarta-feira, 10/11, a etapa de Qualifying Series no World Surf League (WSL), o Circuito Mundial de Surf. Com 176 atletas, este é o primeiro evento no Brasil após a paralisação em março de 2020 com a pandemia. Confira onde assistir, quem vai competir e horários do WSL em Praia Mole.

Como funciona a etapa do WSL em Praia Mole?

Serão 24 baterias de 20 minutos por dia. As divisões dos atletas são feitas por suas posições no ranking mundial. Nas primeiras fases as baterias são formadas por quatro competidores onde somente os dois melhores avançam, sendo 32 disputando a primeira, 48 na segunda e 32 na terceira. Além disso, a rodada inicial tem oito baterias, enquanto a segunda, terceira e quarta são formadas por dezesseis baterias.

Cada surfista recebe pontos de acordo com as suas colocações, com a pontuação subindo em cada nova fase do torneio. Esta é a 11ª edição realizada em Florianópolis. No ano passado, o Brasil não recebeu nenhum tipo de prova devido à pandemia do Covid-19 que paralisou por completo o surf, retornando somente no final do ano com o Mundial.

Quem são os surfistas que vão disputar em Praia Mole?

A Qualifying Series em Praia Mole receberá 176 atletas de nove diferentes países para disputar o título do Billabong apresenta LayBack Pro, organizado pela liga mundial de surf (WSL).

A etapa qualificatório do Circuito Mundial em Florianópolis deu o start na quarta-feira, 10 de novembro de 2021, com os 80 surfistas sendo 32 das oito baterias da primeira fase fase e outros 48 nas dezesseis baterias da segunda fase.

Entre os competidores em 2021 estão o campeão mundial Adriano de Souza, o cabeça de chave, Yago Dora, assim como Jadson André, Miguel Pupo, Caio Ibelli e Alex Ribeiro. No feminino estão Silvana Lima, que representou o Brasil nas Olimpíadas de 2021 em Tóquio, a irmão de Gabriel Medina, Sophia Medina, e a inglesa Sky Brown.

Acompanhe todas as fases e baterias do Qualifying Series no Circutio de Surf em Praia Mole.

RESULTADO DA PRIMEIRA FASE MASCULINA (Quarta-feira, 10/11)

Odacir Nonato e José Eduardo – Bateria 1

Israel Junior e Messias Felix – Bateria 2

Edson de Prá e Derek Adriano – Bateria 3

Thiago Guimarães e Raoni Monteiro – Bateria 4

Gabriel Souza e Facundo Arreyes – Bateria 5

Daniel Matos e Renan Rodrigues – Bateria 6

Pedro Amorim e Willian Feiden – Bateria 7

Giovani Pontes e Walley Guimarães – Bateria 8

RESULTADO DA SEGUNDA FASE MASCULINA (Quarta-feira, 10/11)

Samuel Igo e Jose Eduardo – Bateria 1

Miguel Tudela e Heitor Mueller – Bateria 2

Caio Costa e Israel Junior – Bateria 3

Theo Fresia e Messias Felix – Bateria 4

Pericles Dimitri e Edson De Prá – Bateria 5

Yago Araujo e Derek Adriano – Bateria 6

Marco Polo e Thiago Guimarães – Bateria 7

Raoni Monteiro e Hedieferson Junior – Bateria 8

Alan Jhones e Valentin Neves – Bateria 9

Franklin Serpa e Lucinao Brulher – Bateria 10

Gabriel Andre e Daniel Matos – Bateria 11

Marcio Farney e Renan Rodrigues – Bateria 12

TERCEIRA FASE MASCULINA (Quinta-feira, 11/11)

1: Mateus Herdy (BRA), Niccolas Padaratz (BRA), 1º da bateria 1, 2º da bateria 2

2: Pedro Dib (BRA), Wesley Leite (BRA), 2º da bateria 1, 1º da bateria 2

3: Santiago Muniz (ARG), Manuel Selman (CHL), 1º da bateria 3, 2º da bateria 4

4: Felipe Oliveira (BRA), Igor Moraes (BRA), 2º da bateria 3, 1º da bateira 4

5: Luan Carvalho (BRA), Roberto Araki (CHL), 1º da bateria da, 2º da bateria 6

6: Ryan Kainalo (BRA), Kim Matheus (BRA), 2º da bateria 5, 1º da bateria 6

7: Fernando Junior (BRA), Hizunomê Bettero (BRA), 1º da bateria 7, 2º da bateria 8

8: Flavio Nakagima (BRA), Deyvson Santos (BRA), 2º da bateria 7, 1º da bateria 8

9: Pedro Neves (BRA), Luan Wood (BRA), 1º da bateria 9, 2º da bateria 20

10: Luel Felipe (BRA), Artur Silva (BRA), 2º da bateria 9, 1º da bateria 10

11: Cauã Costa (BRA), Mateus Sena (BRA), 1º da bateria 11, 2º da bateria 12

12: Gustavo Dvorquez (CHL), Kaue Germano (BRA), 2º da bateria 11, 1º da bateria 12

13: Diego Aguiar (BRA), Leon De La Torre (CHL), 1º da bateria 13, 2º da bateria 14

14: Matheus Navarro (BRA), Alan Donato (BRA), 2º da bateria 13, 1º da bateria 14

15: Krystian Kymerson (BRA), Douglas Silva (BRA), 1º da bateria 15, 2º da bateria 16

16: Vitor Ferreira (BRA), Pedro Bianchini (BRA), 2º da bateria 15, 1º da bateria 16

QUARTA FASE MASCULINA (Sexta e sábado, 12 e 13/11)

1.a: Miguel Pupo (BRA), Lucas Vicente (BRA), 1º da bateria 1, 2º da bateria 2

2.a: Edgard Groggia (BRA), Leo Casal (BRA), 2º da bateria 1, 1º da bateria 2

3.a: Weslley Dantas (BRA), Renan Pulga (BRA), 1º da bateria 3, 2º da bateria 4

4.a: Caio Ibelli (BRA), Eduardo Motta (BRA), 2º da bateria 3, 1º da bateria 4

5.a: Alonso Correa (PER), Marco Fernandez (BRA), 1º da bateria 5, 2º da bateria 6

6.a: Ian Gouveia (BRA), Robson Santos (BRA), 2º da bateria 5, 1º da bateria 6

7.a: Alejo Muniz (BRA), Marcos Correa (BRA), 1º da bateria 7, 2º da bateria 8

8.a: Yago Dora (BRA), Jackson Dorian (HAV), 2º da bateria 7, 1º da bateria 8

9.a: Adriano de Souza (BRA), Lucas Silveira (BRA), 1º da bateria 9, 2º da bateria 10

10: Rafael Teixeira (BRA), Willian Cbinardoso (BRA), 2º da bateria 9, 2º da bateria 10

11: Wiggolly Dantas (BRA), Bino Lopes (BRA), 1º da bateria 11, 2º da bateria 12

12: Thiago Camarão (BRA), Victor Bernardo (BRA), 2º da bateria 11, 1º da bateria 12

13: Alex Ribeiro (BRA), José Gundesen (ARG), 1º da bateria 13, 2º da bateria 14

14: João Chianca (BRA), Michael Rodrigues (BRA), 2º da bateria 13, 1º da bateria 14

15: Samuel Pupo (BRA), Jessé Mendes (BRA), 1º da bateria 15, 2º da bateria 16

16: Jadson André (BRA), Uriel Sposaro (BRA), 2º da bateria 15, 1º da bateria 16

PRIMEIRA FASE FEMININA (Quinta-feira, 11/11)

1.a: Daniella Rosas (PER), Marina Rezende (BRA), Bruna Carderelli (BRA), Maya Carpinelli (BRA)

2.a: Nairê Marquez (BRA), Tainá Hinckel (BRA), Isabelle Nalu (BRA), Larissa Santos (BRA)

3.a: Julia Duarte (BRA), Arena R. Vargas (PER), Laura Raupp (BRA), Alexia Monteiro (BRA)

4.a: Dominic Barona (EQU), Coco Cianciarulo (ARG), Pamella Mel (BRA), Yanca Costa (BRA)

5.a: Silvana Lima (BRA), Yasmin Dias (BRA), Karol Ribeiro (BRA), Monik Santos (BRA)

6.a: Melanie Giunta (BRA), Isabela Saldanha (BRA), Kemily Sampaio (BRA), Jessica Fermino (BRA)

7.a: Summer Macedo (BRA), Sophia Medina (BRA), Kiany Hyakutake (BRA), Potira Castaman (BRA)

8.a: Sol Aguirre (PER), Julia dos Santos (BRA), Paloma Santos (CHL), Sky Brown (ING)

Onde assistir ao Circuito Mundial de Surf em Praia Mole?

O canal WSL Brasil no Youtube transmite de graça e ao vivo todos os confrontos da etapa em Praia Mole na temporada das 8h até as 16h no horário de Brasília. O calendário da competição segue até domingo, 14 de novembro, e você pode assistir aos brasileiros brigando por uma vaga no Mundial.

+ Relembre como foi a conquista do título no Mundial de Gabriel Medina