Helicóptero do Neymar: quanto custa e qual o modelo

O astro do PSG ostenta uma aeronave avaliada em altos valores e que é inspirada em um dos heróis favoritos do atacante: o Batman. Conheça então o helicóptero do Neymar e veja o quanto custa o “brinquedo” do craque.

Quanto custa o helicóptero do Neymar?

O helicóptero de Neymar, modelo BK-117 D2 da Airbus, custou pouco mais de 12 milhões de dólares e foi comprado no início de 2019.

O modelo H-145 é um dos mais recentes da linha de produção da Mercedes e seu design é inspirado em temas do bat mobile do Batman.

A aeronave foi personalizado em alusão ao super-herói da DC Comics – um dos favoritos do atleta. Os assentos possuem revestimento de couro e há ainda o símbolo do Batman estampado nos encostos. Do lado de fora, a aeronave possui ainda a marca do atacante, que são as iniciais de seu nome: NJR.

Neymar também possui um jato particular de US $ 13,5 milhões, que ele uma vez mostrou nas redes sociais quando se feriu no início do ano.

A imagem abaixo foi postada no feed do Instagram de Neymar – que tem um número notável de 155 milhões de seguidores – enquanto ele fazia uma pose relaxada enquanto estava sentado na parede de seu jardim. A casa do craque fica no Rio de Janeiro, na área de Mangaratiba, que é conhecida por suas múltiplas praias deslumbrantes.

Leia também

Quem é o melhor jogador: Lionel Messi ou Neymar?