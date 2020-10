Convocação da Seleção Brasileira: veja os nomes da lista de Tite

O técnico Tite realizou a convocação da Seleção Brasileira e divulgou a lista dos 23 jogadores que representarão o Brasil nos duelos contra Venezuela e Uruguai, nas Eliminatórias Sul-americanas para Copa do Mundo de 2022.

Ademais, as partidas são válidas pela terceira e quarta rodada da competição respectivamente, e acontecem nos dias 13 e 17 de novembro.

O período de preparação para os jogos, a logística das partidas e a operação da imprensa seguirão protocolos médicos de controle à pandemia da covid-19, assim como feito na Data FIFA de outubro.

Esta será a última vez que a seleção jogará neste ano, visto que as próximas rodadas das Eliminatórias, de acordo com a CONMEBOL, acontecem em março de 2021.

Convocação da Seleção Brasileira:

Goleiros:

Ederson (Man City)

Alisson (Liverpool)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros:

Eder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Thiago Silva (Chelsea)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Alex Telles (Man United)

Renan Lodi (Atl Madrid)

Meias:

Casemiro (Real Madrid)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Arthur (Juventus)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Atacantes:

Everton Ceboliha (Benfica)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Man City)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)

Vini Junior

Embora Tite manteve a base da equipe, as principais novidades da convocação da seleção brasileira foram Vinicius Junior, Arthur e Militão.

100% de aproveitamento nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira é líder das Eliminatórias com seis pontos, então em dois jogos. Entretanto, com a mesma pontuação está a Argentina, mas os comandados de Tite ficam à frente devido ao saldo de gol.

O Brasil chega para os duelos com 100% de aproveitamento, logo depois de derrotar Bolívia e Peru.

O primeiro compromisso do Brasil será contra a Venezuela, então no dia 13. A seleção venezuelana está com técnico novo, visto que Rafael Dudamel saiu para a entrada do português José Peseiro.

De acordo com a CBF, partida está prevista para acontecer no Estádio Morumbi, em São Paulo, às 21h30.

No entanto, o outro duelo da seleção tem tudo para ser mais complicado. Posteriormente, a partida da quarta rodada contra o Uruguai, sexto colocado do campeonato, será fora de casa.

As equipes se enfrentarão no dia 17, no Estádio Centenário, mas ainda sem horário definido.

Logo depois da convocação da Seleção Brasileira, Tite explicou a ausência de alguns atletas, e de acordo com o treinador, suas escolhas foram com base no momento dos jogadores.

“O respeito a todos que foram convocados anteriormente é muito grande. Há uma competição de alto nível. Você faz escolhas, abrindo sempre essa busca da melhor performance. A escolha foi do momento”.