Eliminatórias da Copa: saiba onde assistir Peru x Brasil

Com a Globo tendo direito de transmitir apenas os jogos da seleção brasileira em casa, duelo contra a equipe peruana nesta terça (13), no Peru, ficará sem transmissão na TV.

Brasil e Peru se enfrentam nesta terça-feira (13) em partida válida pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Marcado para às 21h, a partida não terá transmissão da TV aberta, e será a primeira da história da seleção brasileira a ser exibida apenas em plataforma de streaming, pelo EI Plus, e do canal pago no YouTube ‘El Canal del Futbol’.

Logo depois de vencer a Bolívia por 5 a 0, em casa, na estreia da competição, a seleção terá pela frente a equipe peruana, em partida no Estádio Nacional do Peru.

Porque o jogo não terá transmissão da TV ?

O Grupo Globo garantiu os direitos de transmissão dos jogos da Argentina e Brasil apenas como mandante nas Eliminatórias da Copa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No entanto, nesta rodada ambas as seleções jogam fora de casa, ou seja, a Globo não detém o direito de transmitir.

O cenário representa a mudança da CONMEBOL em relação aos direitos de transmissão de jogos. Antes, a emissora comprava um ‘pacote’ no qual exibia todos os jogos da seleção em determinado campeonato.

Agora, cada federação negocia os jogos da sua seleção como mandante.

Embora CBF e AFA tenham acordo com o Grupo Globo, as demais federações venderam os seus direitos para a agência espanhola Mediapro.

A empresa optou por vender os jogos por ‘pacotes’ por todas as 72 partidas que ainda estavam disponíveis. No entanto, a Mediapro pediu US$ 20 milhões, valor considerado caro pela Globo.

A emissora então fez uma contraproposta, na qual não obteve resposta da empresa espanhola. Então, a Globo desistiu de transmitir Peru x Brasil.

Eliminatórias Copa: confira os jogos da rodada

Além de Brasil e Argentina, todas as demais seleções jogam nesta terça-feira (13), válido pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa.

Após os jogos de hoje, a competição retorna apenas em novembro, para os confrontos da terceira e quarta rodada.

Jogos de terça-feira (13)