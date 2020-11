Copa do Brasil: Cuiabá x Botafogo e Inter x Atlético GO; veja onde assistir

Dois jogos nesta terça-feira (3) definem mais dois classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto o Cuiabá recebe o Botafogo, na Arena Pantanal, às 19h, o Internacional encara o Atlético GO, no Beira Rio, às 21h30. Vale lembrar que o São Paulo FC já está classificado, após eliminar o Fortaleza.

Ambas as partidas são válidas pelos jogos da volta da competição. O Botafogo perdeu na semana passada por 1 a 0, no Nilton Santos, e agora, precisa vencer o jogo por dois gols de diferença para se classificar. Caso vença por apenas um, a decisão será nas penalidades.

No entanto, o Colorado possui uma situação mais tranquila. O time gaúcho venceu o Dragão por 2 a 1, fora de casa, na semana passada, e hoje joga em casa precisando apenas de um empate para se garantir nas quartas da Copa do Brasil. Vale lembrar que não há gol fora de casa como critério de desempate.

Onde assistir as partidas da Copa do Brasil?

Os dois confrontos não terão exibição da TV aberta, mas a fechada transmite ambos os jogos.

Premiere e SporTV, para todo o Brasil, transmitem Cuiabá x Botafogo com narração de Jader Rocha, mas com comentários de Carlos Eduardo Lino e Paulo Nunes.

No entanto, os mesmos canais exibem Internacional x Atlético GO, mas às 21h30.

Outras partidas

Nesta quarta-feira (4), mais três confrontos acontecem válidos pelos jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Às 19h, Ceará e Santos se enfrentam na Arena Castelão. Após o empate em 0 x 0 no jogo de ida, na semana passada, na Vila Belmiro, quem vencer, passa de fase. Caso o empate persista, a decisão será nos pênaltis.

Às 21h30, dois jogos acontecem simultaneamente. No estádio do Maracanã, Flamengo recebe o Athletico PR, logo depois de vencer a equipe na partida de ida por 1 a 0. Ou seja, um empate classifica os cariocas.

Ao mesmo tempo, mas na Arena Independência, o Corinthians encara o América MG. O Timão perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil, em casa, por 1 a 0, e precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar.