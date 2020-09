Após os jogos de ida pela Quarta Fase da Copa do Brasil na semana passada, 10 equipes têm o compromisso das partidas de volta, nesta semana.

Copa do Brasil: rodada define classificados às oitavas de final

América MG x Ponte Preta e CRB x Juventude definem nesta terça-feira (22) mais dois classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os duelos válidos pelos jogos da volta da Quarta Fase, também terão Vasco x Botafogo e Ceará x Brusque na quarta-feira; e Atlético GO x Fluminense na quinta.

Quem já está classificado às oitavas da Copa do Brasil?

A competição já conta com 11 equipes confirmadas na próxima fase:

Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, classificaram-se para a Copa Libertadores 2020, portanto, conquistaram a vaga às oitavas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Por outro lado, o RB Bragantino conseguiu a vaga porque é o campeão do último Campeonato Brasileiro Série B. O Fortaleza venceu a Copa do Nordeste de 2019, portanto também está nas oitavas. E o Cuiabá, está garantido na fase já que venceu a Copa Verde 2019.

Quais horários e locais dos jogos da Copa do Brasil?

CRB x Juventude – Terça-feira às 19h

O duelo entre CRB e Juventude definirá a primeira equipe classifica às oitavas de final, vinda da Quarta Fase, nesta temporada.

Após vitória do Ju no jogo de ida por 2 a 0, a equipe alagoana tem a difícil tarefa de ter que ganhar por três gols de diferença para se classificar.

Embora a missão seja complicada, o CRB joga em casa, no Estádio Rei Pelé, local onde ainda não perdeu pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na atual temporada.

Onde assistir?

SporTV e Premiere transmitem ao vivo, com narração de Rembrandt Júnior e comentários de Cabral Neto.

América MG x Ponte Preta – Terça-feira às 21h

Logo depois do jogo entre alagoanos e gaúchos, o segundo classificado do dia sai do confronto entre América MG x Ponte Preta.

Após empate no primeiro duelo por 2 a 2, quem vencer a partida desta quarta, no Independência, estará nas oitavas de final.

Onde assistir?

O SporTV transmite o jogo com exceção para o Estado de Minas Gerais.

No entanto, o Premiere, com narração de Rogério Corrêa, comentários de Bob Faria e Maurício Noriega, e Márcio Rezende Freitas na Central do Apito, exibe o jogo para todo o Brasil.

Ceará x Brusque – Quarta-feira às 21h30

Na quarta-feira, duas partidas definem mais dois classificados às oitavas de final.

Na Arena Castelão, o Ceará encara o Brusque posteriormente de ter ganhado o jogo de ida por 2 a 0, em Brusque.

Com boa vantagem no placar, a equipe cearense tem grandes chances de avançar na competição.

Onde assistir?

A TV Verdes Mares, filial da Rede Globo, fará a transmissão da partida, que também passará no Premiere.

Vasco x Botafogo – Quarta-feira às 21h30

O clássico entre as equipes cariocas, tem tudo para ser o grande jogo da rodada.

Depois de vencer em casa por 1 a 0, o Botafogo tem a vantagem do empate para avançar de fase.

Ao Vasco, só resta vencer para se classificar. Em caso de vitória por um gol de diferença para o cruzmaltino, a decisão vai para as penalidades.

A partida será realizada às 21h30, no Estádio São Januário.

Onde assistir?

A partida será transmitida pelo canal TV Globo (RJ e parte da rede), mas também pelo Sportv (menos para região de RJ) e Premiere.

Atlético GO x Fluminense – Quinta-feira às 20h

O duelo entre equipes da Série A fecha a Quarta Fase da Copa do Brasil e define o último classificado às oitavas de final.

O Tricolor Carioca leva a vantagem do jogo de ida, no qual venceu por 1 a 0, no Maracanã.

Assim como o Vasco, só a vitória interessa aos goianos. Caso vença por um gol de diferença, a disputa vai para os penais; dois gols ou mais, o Dragão avança.

Onde assistir?

O duelo não terá transmissão na TV aberta, porém os torcedores podem acompanhar o jogo no Sportv.

Quanto as equipes ganham na Copa do Brasil?

Os clubes classificados para a quarta fase da Copa do Brasil 2020 receberam a premiação de R$ 2 milhões.

Posteriormente, as equipes que garantirem a vaga às oitavas de final da competição, a CBF desembolsará R$2,6 milhões para cada.

No total, somando todas as fases, o campeão pode arrecadar até R$ 72,8 milhões, dependendo da fase que ele entrar. De acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro, a premiação para quem vencer o torneio é de R$54 milhões.

Com esses valores, a Copa do Brasil é a competição mais valiosa do futebol brasileiro: