4 formas de como assistir o jogo do Corinthians online hoje - 16/08

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, 16 de agosto, com a vantagem do primeiro jogo na semifinal da Copa do Brasil. Apenas o empate contra o São Paulo no Morumbi, às 19h30 (horário de Brasília) é necessário para o alvinegro garantir a classificação até a final do torneio. Saiba como assistir a partida na internet e todos os detalhes.

Como assistir o jogo do Corinthians online na Copa do Brasil

Os canais Sportv e Premiere vão exibir a partida entre São Paulo e Corinthians nesta quarta-feira, em operadoras de televisão paga, enquanto as plataformas digitais Globoplay, GE, Canais Globo e Prime Video.

Para não perder nenhum lance da decisão, confira o passo a passo de como sintonizar a semifinal na internet.

1) Assistir o jogo do Corinthians na Globoplay

A plataforma de streaming só é uma opção para quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' com o Sportv ou o Premiere. É possível assistir tanto no site www.globoplay.globo.com como no aplicativo em dispositivos móveis como celular, tablet e smartv. Clique em 'Entrar', localizado no menu superior e na sequência digite o seu login e a senha, dê 'entrar' assim que digitar.

Em seguida, vá até o menu principal e escolha a opção ''Agora na TV''. Espere carregar e encontre o ícone do Sportv ou do Premiere para assistir ao vivo a retransmissão do jogo do Corinthians e São Paulo.

2) Assistir o jogo do Corinthians no GE

Uma maneira rápida e simples de acompanhar a retransmissão da semifinal da Copa do Brasil é através do GE, o site de notícias da Rede Globo. Acesse www.ge.globo.com no horário exato do confronto, clique no ícone do duelo e, aí, escolha a opção do Sportv ao vivo. Lembrando que apenas assinantes Globoplay ou da TV paga é quem podem acompanhar pelo GE.

3) Assistir o jogo do Corinthians nos Canais Globo

Quem é assinante de operadoras por assinatura pode ver a retransmissão do Sportv e até do Premiere na plataforma Canais Globo de graça. Acesse www.canaisglobo.com ou baixe o aplicativo no celular, Android ou iOS, faça o cadastro na Conta Globo de forma gratuita e, aí, sintonize a opção ''Canais'' no menu superior. Role a tela e procure as opções do Sportv ou Premiere, clique e assista como e onde quiser.

4) Assistir o jogo do Corinthians na Prime Video

Quem é assinante do Prime Video, o streaming do Amazon, pode acompanhar a semifinal da Copa do Brasil tanto no site pelo computador como no aplicativo em qualquer dispositivo com acesso à internet por R$ 14,90.

Acesse www.primevideo.com ou entre no aplicativo, clique no espaço em branco e preencha com o seu login e a senha de usuário. Depois, dê 'entrar' e siga até o menu principal, onde você encontrará a propaganda da partida entre Corinthians e São Paulo.

Clique no ícone dos times, dê o play e assista ao vivo com as imagens.

Do que as equipes precisam para se classificar?

O Corinthians ganhou o primeiro confronto da semifinal contra o São Paulo por 2 a 1 e por isso só precisa do empate ou da vitória em qualquer resultado para avançar até a final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Na temporada passada o alvinegro perdeu nos pênaltis para o Flamengo, no Maracanã.

O São Paulo, por outro lado, precisará marcar dois ou mais gols para manter a diferença e, aí, seguir vivo em busca do título inédito. Caso faça só um gol aí as cobranças de pênaltis é que vão definir quem vai ser o primeiro finalista da Copa do Brasil em 2023.

Do outro lado da chave estão Grêmio e Flamengo. O vencedor de lá vai jogar contra o vencedor entre Corinthians e São Paulo.

Vitória do Corinthians =

Corinthians classificado

Empate =

Corinthians classificado

Vitória do São Paulo por 1 gol de diferença =

Pênaltis

Vitória do São Paulo por 2 gols ou mais de diferença =

São Paulo classificado

Leia também:

Quantas Copas do Brasil o Corinthians tem?