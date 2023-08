Que horas é o jogo Flamengo x Grêmio Copa do Brasil, dia 16

Flamengo e Grêmio disputam na noite desta quarta-feira, 16 de agosto, a partida de volta na semifinal da Copa do Brasil às 21h30, horário de Brasília, no Estádio do Maracanã. Confira a transmissão e o que cada equipe precisa fazer para avançar até a final.

Quem vai transmitir Flamengo x Grêmio ao vivo hoje

A transmissão do jogo do Flamengo e Grêmio será na Globo, Sportv, Premiere e no Prime Video nesta quarta-feira, às 21h30, para todo o país. Na TV aberta quem narra é Luis Roberto ao lado de Roger Flores e Diego Riba enquanto nos canais pagos terá Luiz Carlos Jr, Ledio Carmona e Pedrinho.

O Flamengo empatou com o São Paulo no fim de semana pelo Brasileirão, mas a eliminação para a Libertadores e a confusão envolvendo Varela e Gerson é o que pode atrapalhar o Rubro-Negro na partida desta quarta-feira. O elenco carioca só precisa do empate para avançar.

O Grêmio espera que a estrela de Luis Suárez brilhe para admitir a vaga na final da Copa do Brasil depois de perder o primeiro embate. O elenco vem de triunfo contra o Fluminense no Brasileirão, mantendo a sua confiança e todo o gás necessário.

Arbitragem: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis, Nailton Junior de Sousa Oliveira e Paulo Cesar Zanovelli da Silva

VAR: Wagner Reway

Flamengo mantém Sampaoli mesmo com eliminação da Libertadores

Do que Flamengo e Grêmio precisam no jogo de hoje?

O Flamengo só precisa do empate para avançar até a final da Copa do Brasil pelo segundo ano seguido porque tem a vantagem da primeira partida ao ganhar do Tricolor Gaúcho por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Grêmio precisa virar o jogo em seu favor: se quiser seguir direto até a decisão terá que segurar-se na defesa e não tomar gols, além de marcar três vezes na rede do Flamengo. Se vencer por dois gols, aí as cobranças de pênaltis é que vão definir quem avança.

Como não tem gol fora de casa na Copa do Brasil ou prorrogação, o empate na soma dos dois resultados leva direto para as penalidades.

Como funciona a final da Copa do Brasil?

Assim como em todas as outras fases - com exceção da primeira e segunda - a final da Copa do Brasil também é jogada em duas partidas, onde cada finalista vai disputar um confronto em casa e o outro como visitante. A CBF ainda vai anunciar as datas da final da Copa do Brasil e também do sorteio do mando de campo assim que as semifinais terminarem.

Para deixar os dois participantes com as mesmas chances, a CBF realiza um sorteio dias antes da decisão para formar o mando de campo. O sorteio, ainda sem data para acontecer, coloca cinco bolinhas com o símbolo de um dois finalistas, e mais cinco com símbolos do outro participante da competição em um mesmo pote. O apresentador sorteia um nome e, aí, o sortudo que for escolhido vai jogar a partida de volta em casa. Dessa maneira, os dois clubes possuem o mesmo percentual de chances.

O vencedor do jogo entre o Flamengo e o Grêmio se classifica para a final sob a possibilidade de jogar contra o Corinthians ou o São Paulo, concorrentes do outro lado da chave, onde os dois se encontram na ordem do mando de campo do sorteio.

A final da Copa do Brasil funciona no mesmo sistema de disputa que as etapas que a antecederam. São duas partidas, onde o time que marcar mais gols entre as duas ocasiões fica com a taça, enquanto o empate na soma dos placares leva para as cobranças de pênaltis, sem prorrogação ou gol fora de casa.

Flamengo x Grêmio na Copa do Brasil 2023

Flamengo ou Grêmio podem faturar a bagatela de R$ 70 milhões com o título da Copa do Brasil, mas só um deles vai passar da semifinal e alcançar a decisão na temporada. Enquanto o Grêmio começou na primeira fase o Flamengo estreou apenas na terceira.

Como disputou a Série B no ano passado, o Tricolor Gaúcho começou a Copa do Brasil na primeira fase, passando por cinco etapas até alcançar a semifinal. O Rubro-Negro, por outro lado, só jogou três rodadas até se classificar para a semifinal.

Outro fato que difere Grêmio e Flamengo é que o elenco gaúcho ganhou até aqui muito mais do que o clube carioca, já que está na competição desde a primeira fase, enquanto os adversários começaram na terceira.

GRÊMIO:

Campinense 0 x 2 Grêmio - primeira fase

Grêmio 3 x 0 Ferroviário - segunda fase

ABC 1 x 3 Grêmio - terceira fase

Grêmio 2 x 1 Cruzeiro - oitavas de final

Grêmio 2 (4x3) 2 Bahia - quartas de final

FLAMENGO:

Flamengo 8 x 4 Maringá - terceira fase

Flamengo 2 x 0 Fluminense - oitavas de final

Flamengo 4 x 1 Athletico PR - quartas de final

