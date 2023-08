Corinthians venceu o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil por 2 a 1, com dois gols de Renato Augusto

Ainda tem ingresso do jogo do São Paulo x Corinthians? Veja os preços

O São Paulo recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 16 de agosto, no Estádio do Morumbi para o confronto de volta na semifinal da Copa do Brasil, às 19h30 (Horário de Brasília). Com o mando de campo, o Tricolor é o responsável pela venda de ingresso do São Paulo x Corinthians, por isso veja os preços e se ainda é possível comprar as entradas.

Onde comprar ingresso São Paulo x Corinthians?

Não dá para comprar ingresso para o jogo do São Paulo e Corinthians porque todos os setores estão esgotados. O site do Total Acesso, responsável pela venda dos tickets, indica que todos os setores disponíveis para o público não estão mais a venda.

O São Paulo informou que não há gratuidade para menores de idade. Também não tem venda de ingressos em bilheterias, era apenas pelo site www.spfc.totalacesso.com.

É importante ressaltar que, conforme a determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo, clássicos regionais, como é o caso de São Paulo e Corinthians, são realizados com torcida única, no caso os tricolores. Não há venda para a torcida visitante.

Para toda a torcida, os tickets custavam entre R$ 35 até R$ 200 na arquibancada, R$ 75 até R$ 400 nas cadeiras superiores, R$ 150 ou R$ 300 nas cadeiras térreas e os camarotes em R$ 500 ou R$ 800 reais. Todos os setores estão esgotados para a partida de volta entre São Paulo e Timão.

Como chegar no Morumbi para ver São Paulo x Corinthians?

O Estádio do Morumbi, a casa do Tricolor Paulista, está localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo. O espaço é o grande responsável por receber os confrontos do time do São Paulo em todas as competições, com capacidade para 66.795 torcedores.

Dá para chegar ao Morumbi de metrô, trem, ônibus e carro. Ir a pé para quem mora na região também é uma opção, mas apenas se você já conhece a região.

O Estádio está a 1,5 km da Estação São Paulo Morumbi - Linha Amarela, localizada entre as avenidas Professor Francisco Morato e Jorge João Saad, no distrito de Butantã, zona Oeste da cidade. Pegue a linha amarela, com destino à Vila Sônia e desça na Estação São Paulo-Morumbi.

Para ir de carro basta utilizar o GPS se você não sabe onde fica o estádio ou pegar um taxi, caso seja necessário. De ônibus as linhas disponíveis são 5119-10, 647A-10, 775F-31, 775F-10, 809J-10, 807M-10, 8028/10, 746H-10, 807J-10, 647P-10, 756A-10, 5119-22 e por fim a N742-11.

Onde assistir a semifinal da Copa do Brasil?

Para aqueles que não vão até o Morumbi é possível assistir a partida entre São Paulo e Corinthians de casa nos canais Sportv e Premiere, na TV paga, além da plataforma digital Prime Video para assinantes em qualquer lugar do Brasil ao vivo.

Em operadoras de televisão por assinatura, Sportv e Premiere vão transmitir a decisão com Milton Leite e comentários de Ricardinho e Dodô ao vivo. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão na plataforma em tempo real.

No Prime Video o assinante tem acesso à cobertura por R$ 14,90 a mensalidade, disponível no site ou aplicativo para celular, tablet, smartv ou videogames.

