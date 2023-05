Assistir na TV e horário do jogo do Real Madrid e Manchester City hoje

O Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira, 17 de maio. Enfrentando o Manchester City hoje, o embate é válido pela semifinal às 16h (Horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. O jogo do Real Madrid hoje transmissão ao vivo na televisão e online de graça.

O vencedor enfrentará o Inter de Milão na final da Champions League. Quem perder vai jogar com o Milan em busca do terceiro lugar.

Quantas Champions o Real Madrid tem?

O Real Madrid é o rei da Liga dos Campeões, sendo o único clube a vencer o principal torneio da Europa na maioria das vezes, com sua primeira volta na Copa da Europa inaugural em 1956.

Eles venceram as cinco primeiras edições do torneio, e a cultura de ganhar troféus europeus foi incutida no clube desde então.

Com 14 troféus da Copa da Europa e da Liga dos Campeões, o Real Madrid se destaca como líder, sete a mais que o segundo colocado AC Milan.

Seus sucessos mais recentes antes de 2022 vieram em um período brilhante na última década. Vencendo em 2013-14, eles conquistaram três títulos consecutivos entre 2016 e 2018 em um período sem precedentes de domínio no formato moderno da competição.

Antes da vitória em 2014, eles estavam há 12 anos sem chegar a uma final, sua pior sequência da história.

Onde assistir jogo do Real Madrid e Manchester City hoje

O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão pela plataforma de streaming HBO Max ou no canal fechado da TNT para quem tem assinatura de TV à cabo.

A transmissão online é feita pela HBO Max, mas é necessário ser assinante do serviço para ter acesso ao conteúdo. Siga o passos: Passo 1: acesse a HBO Max no navegador de seu smartphone ou no computador. Se preferir, baixe o aplicativo disponível para iOs ou Android; Passo 2: se você já é assinante da HBO Max, não há anda com o que se preocupar. Clique em 'entrar' e insira seu e-mail e senha cadastrada.

Pela TV, o canal está disponível apenas para quem tem TV à cabo por assinatura. Veja os números do canais para ver o jogo do Real Madrid hoje:

NET: 151

NET HD: 651

Vivo TV: 657

Vivo TV HD: 648

SKY: 108

SKY HD: 508

Claro TV: 151

Claro TV HD: 651

Oi TV: 48

Oi TV HD: 548

Quando é a final da Champios League 2023?

O Inter está na final da Liga dos Campeões. Um sonho para todos os torcedores nerazzurri que, depois de eliminar o Milan com uma dupla vitória em casa e fora (2 a 0 e 1 a 0), agora aguardam ansiosamente para saber quem será o adversário entre City e Real (1 a 1 na primeira partida no Santiago Bernabéu) e mal pode esperar que chegue o dia 10 de junho, dia da final da Champions League 2023. A disputa do título de campeão europeu será em Istambul, às 16h.

O Estádio Olímpico Ataturk, inaugurado em dezembro de 2001, é a casa do Karagümrük , que disputa a Super Lig, e também foi palco dos jogos em casa do Galatasaray (2003-2004) e do Besiktas (2013-2016). A instalação, localizada no distrito de Basaksehir, pode acomodar 70.000 espectadores e está localizada a 25 km do centro de Istambul . Não é a primeira vez que Ataturk recebe a final da Liga dos Campeões: na temporada 2004/05 Milan-Liverpool foi disputado no estádio turco , que terminou com a vitória dos Reds na disputa de pênaltis depois de terem recuperado 3 gols em tempo regular .

