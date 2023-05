Tem jogo na Globo hoje? Programação de quarta-feira ao vivo (17/5)

Oitavas da Copa do Brasil contarão com várias partidas nesta quarta-feira, 17 de maio.

As oitavas da Copa do Brasil começaram e esta quarta-feira, 17 de maio, contará com várias partidas. Algumas delas passarão na TV aberta e outras poderão ser acompanhados pela internet. A TV Globo não ficará de fora e contará com transmissão depois da exibição da novela Terra e Paixão, que vai começar mais cedo hoje devido a mudança na programação.

Partidas que vão passar na Globo hoje, quarta-feira, 17 de maio

A TV Globo dividirá sua transmissão de hoje por regiões. Estados como o Rio de Janeiro, Paraná, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Norte, entre outros, vão assistir ao jogo entre Athletico-PR e Botafogo. Já São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Santa Cantarina, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, entre outros, contarão com a exibição da disputa entre Atlético-MG e Corinthians. É necessário conferir a programação local para confirmar o que vai passar na sua cidade.

A partida entre Athletico-PR e Botafogo está marcada para começar às 21h20, depois da novela Terra e Paixão. O jogo será no Arena da Baixada, em Curitiba. Os times vão se enfrentar novamente no jogo de volta, atualmente marcada para o dia 31 de maio, no Estádio Nilton Santos, o famoso Engenhão.

A partida entre Atlético MG e Corinthians também está marcada para das 21h20, após a novela Terra e Paixão. O jogo tomará forma no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida de volta será no dia 31 de maio, no Neo Química Arena.

Como assistir ao vivo online e de graça os jogos que vão passar na Globo

Para conferir a partida exibida na sua região é bastante simples, só conectar em uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros e sintonizar na TV Globo. Porém, caso esteja longe de um aparelho e prefira assistir ao jogo por um dispositivo como o celular, um notebook ou tablet, é só usar a Globoplay.

Como a partida será exibida na TV Globo, você consegue acompanhar a programação em tempo real da emissora de forma online e sem pagar nada por isso. A única obrigatoriedade do site é que você tenha um cadastro gratuito por lá.

1 - Para realizar seu agora mesmo cadastro, acesse a Globplay (https://globoplay.globo.com/) e logo clique em "entrar" na aba da lateral direita. Depois, você vai clicar no botão "cadastre-se" para ser redirecionado para um formulário de inscrição;

2 - Será necessário informar os seguintes dados: o seu nome completo, um e-mail válido, a senha que usará no site, gênero, país, cidade e estado em que vive. Depois, é só finalizar o cadastro;

3 - Agora para assistir ao jogo, é só abrir a Globoplay na hora da partida, clicar na aba "Agora na TV" lá na parte superior do site e clicar na TV Globo. Pronto!

Confira - Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Outros jogos da Copa do Brasil que vão passar hoje

Além das partidas entre Atlético-MG e Corinthians e Athletico-PR e Botafogo, várias outras partidas estarão em disputa nesta quarta-feira, 17 de maio. Nenhuma delas será transmitida na TV aberta, mas você pode conferir por meio de opções pagas, como o pacote Globoplay + Canais ao Vivo da plataforma streaming do grupo Globo, o Premiere ou a Amazon Prime Video.

1 - Palmeiras x Fortaleza - 19h

Allianz Parque

Onde assistir: Sportv e Premiere

2 - Santos x Bahia - 19h

Vila Belmiro

Onde assistir: Sportv e Premiere

3 - Grêmio x Cruzeiro - 19h30

Arena do Grêmio

Onde assistir: Amazon Prime Video

4 - Sport x São Paulo - 20h

Ilha do Retiro

Onde assistir: Amazon Prime Video

5 - América MG x Internacional - 21h30

Estádio Independência

Onde assistir: Amazon Prime Video

Leia também - Quando descobrem que Caio comprou as sementes para Aline?