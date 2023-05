Paysandu e Goiás: onde assistir a final da Copa Verde 2023?

Nesta quarta-feira, 17, às 20h (horário de Brasília), Paysandu e Goiás se enfrentam pelo primeiro jogo da final da taça da Copa Verde, competição regional que reúne as equipes das regiões Norte e Centro-Oeste. O palco dos primeiros 90 minutos será o Mangueirão.

Onde vai passar a final da Copa Verde?

A partida de ida da final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás será exibida com exclusividade pela TV Brasil, canal público disponível na TV aberta. Portanto, não será necessário assinar nenhum serviço de streaming ou de canal por assinatura para acompanhar ao embate que vale a taça.

Data: 17 de maio, quarta-feira.

Horário Paysandu e Goiás17: 20h – Horário de Brasília.

Local: Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença (Mangueirão).

Vale lembrar que não há o critério do gol fora. Com isso, qualquer igualdade no placar ao fim dos embates de ida e volta, leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Esta é décima edição da Copa Verde, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em 2014, o campeão foi o Brasília. O vencedor em 2022, foi o Paysandu, que vai em busca do bicampeonato seguido, e do tetra em sua história. O time paraense é quem mais conquistou o torneio. Ao todo, foram 3 troféus erguidos, além dos vices em 2014, 2017 e 2019.

Como vem Paysandu e Goiás para a final da Copa Verde?

Atual campeão do torneio, o Paysandu vem de empate. No último domingo, 14, enfrentou o Cametá pelo jogo de ida da disputa de terceiro lugar do Campeonato Paraense. O duelo terminou em 1 a 1.

O Papão da Curuzu disputa a Série C, terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente, é o 15° colocado. Em 3 rodadas, a equipe do Norte conquistou apenas 1 vitórias e sofreu 2 derrotas.

Segundo o GE, Marquinhos Santos, treinador do time, não poderá contar com o goleiro Thiago Coelho que as pressas teve de passar por uma cirurgia de apendicite, o atleta está em processo de recuperação da operação. Claudio Vitor e Gabriel Bernard brigam pela vaga na meta.

O Esmeraldino nunca venceu a Copa Verde. A melhor campanha do Goiás na competição foi em 2019, quando chegou a semifinal e foi eliminado para o Cuiabá.

A equipe comandada por Emerson Ávila vem de vitória importante. No último domingo, venceu o líder Botafogo por 2 a 1. A partida foi válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o treinador deve mandar a campo um time parecido com o que enfrentou o Fogão. A única exceção será Dieguinho, que não foi inscrito na competição regional.

Vale lembrar que o Goiás além do Brasileirão e Copa Verde, disputa a CONMEBOL Sul-Americana. Em três partidas até o momento, o Goiás empatou 2 e venceu 1. Com isso, está em segundo lugar no grupo G com 5 pontos, atrás apenas do Universitário (PER).

Quando será o jogo da volta da final da Copa Verde?

Os 90 minutos finais serão disputados no Estádio Hailé Pinheiro, mais conhecida como Serrinha, casa do Goiás. No dia 31 de maio, às 20h (horário de Brasília), a bola rola em Goiânia para definir quem será o grande campeão da Copa Verde de 2023.

Goiás x Paysandu – Copa Verde de 2023 – Final – Partida de Volta

Data: 31 de maio, quarta-feira.

Horário: 20h – Horário de Brasília.

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha).

O que é a Copa Verde 2023

A Copa Verde é um torneio anual de futebol disputado entre clubes da região Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. organizado pela CBF.

O torneio nasceu em 2014 com ideia semelhante à Copa do Nordeste, mas para clubes da região Norte. Por isso o nome faz alusão à Floresta Amazônica. Mais tarde, foram incluídos clubes do Centro-Oeste e do Espírito Santo.

Entre os participantes estão os estados do Pará aparece com o maior número (três), seguido por Mato Grosso, Amazonas e Distrito Federal (dois cada). Os demais estados - Acre, Tocantins, Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo - possuem um representante cada.

A Copa Verde é jogada em mata-mata, onde quem ganha segue até a fase seguinte e quem perde volta para casa mais cedo. Com vinte e quatro equipes, a competição tem cinco fases: primeira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

Em caso de igualdade em qualquer etapa, a disputa de pênaltis é que define quem avança. Além do troféu, o campeão da Copa Verde também fatura uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil na edição seguinte.

Confira todos os campeões da Copa Verde:

2014 – Brasília

2015 – Cuiabá

2016 – Paysandu

2017 – Luverdense

2018 – Paysandu

2019 – Cuiabá

2020 – Brasiliense

2021 – Remo

2022 – Paysandu

