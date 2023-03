Horário e como assistir ao sorteio da Copa do Brasil para a 3ª fase de 2023

Hoje (29), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, será realizado o sorteio da Copa do Brasil para a terceira fase de 2023. O evento começará às 14h. A Copa do Brasil é a competição nacional mais democrática. O torneio engloba times da primeira à quarta divisão do futebol brasileiro. Além também dos campeões da Copa Verde e da Copa do Nordeste.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil?

A cerimônia ocorrerá no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Ás 14h o sorteio começará. Não será possível acompanhar o evento pela TV aberta, sendo assim, a única opção será o canal por assinatura Sportv.

Também será possível acompanhar pelo canal da CBF, no Youtube. (www.youtube.com/@CBF).

O Globo Esporte também transmitirá o sorteio em seu site, de forma gratuita. (www.globoesporte.com).

Quem vai participar do sorteio da Copa do Brasil?

Para a terceira fase, 32 equipes estão classificadas. Porém, 12 clubes entrarão de forma direta nessa chave da competição:

Palmeiras, Internacional, Corinthians, Fortaleza, Atletico-PR, Flamengo e Atlético-MG, Fluminense*. São Paulo**. Cruzeiro***. Sport e Paysandu****

* Entrarão na terceira fase pois no Campeonato Brasileiro de 2022 conseguiram a classificação para a Taça Libertadores.

**O Tricolor Paulista foi o 9°colocado na última edição do Brasileirão, e também irá de forma direta para a terceira fase.

***O Cabuloso foi campeão da Série B de 2022.

**** O Leão foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Perdeu a final para o Fortaleza. Entretanto, como o rival se classificou para a Libertadores, o Sport ficou com a vaga direta. Por outro lado, o Paysandu foi o campeão da Copa Verde.

Todos os 12 clubes se juntarão a mais 20 times que já disputaram duas fases da Copa do Brasil.

Portanto, para o sorteio da Copa do Brasil haverá dois potes:

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba.

Pote 2: CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá-PA, Sport e ABC.

Além do confronto, o mando de campo também será sorteado.

Veja tudo sobre a terceira da Copa do Brasil

Quando será a terceira fase da Copa do Brasil?

Os duelos dessa fase serão disputados em sistema de ida e volta e sem a regra do gol fora. Os primeiros 90 minutos serão disputados no dia 12 de abril. Já a segunda mão será no dia 26 de abril.

Em caso de empate, a partida será definida nos pênaltis.

Quem foi o campeão da Copa do Brasil em 2022?

A Final da Copa do Brasil do ano passado foi pura emoção. Flamengo e Corinthians decidiram o título nos pênaltis, com o Maracanã lotado.

Nas penalidades máximas, o Flamengo se consagrou tetracampeão do torneio.

Quanto ganhará o campeão da Copa do Brasil?

Se engana quem pensa que o Campeonato Brasileiro é a competição nacional de maior recompensa. A Copa do Brasil pagará ao campeão R$70 milhões. Com a premiação por avançar de fase o clube vencedor pode arrecadar até R$91,8 milhões.