Quando vai ser o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2023

Trinta e dois clubes participam da terceira fase da Copa do Brasil em 2023. Vinte equipes garantiram suas vagas em disputas pela segunda rodada, enquanto os outros doze entram agora na competição. O sorteio da CBF vai definir cada um dos confrontos, jogados em ida e volta. Fique por dentro e saiba tudo sobre o sorteio da Copa do Brasil para a terceira fase.

Quando é o sorteio da terceira fase na Copa do Brasil?

Diferentemente das outras etapas, a terceira fase será disputada em jogos de ida e volta, e com todos os participantes já conhecidos, a CBF deve divulgar a data nos próximos dias.

Participam do sorteio para a terceira fase da Copa do Brasil trinta e dois clubes, sendo os 20 ganhadores dos confrontos na segunda rodada e os 12 que entram direto na terceira fase, como é o caso do Flamengo e São Paulo.

Os times são divididos em dois potes de acordo com o Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os melhores colocados ficam no primeiro pote, ou seja, os grandes clubes do futebol brasileiro. Os times que não estão bem colocados vão para o segundo pote.

No dia do sorteio, os nomes dos times são colocados dentro de bolinhas e depositadas entre os dois potes. O apresentador retira um nome do primeiro pote e, na sequência, o nome sorteado no segundo pote formam os jogos da terceira fase na Copa do Brasil.

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido no SporTV, no streaming GloboPlay e nas redes sociais da CBF, pelo Youtube e no Facebook em qualquer lugar do Brasil.

O canal SporTV exibe o sorteio nas operadoras de TV por assinatura ao vivo. Já a plataforma de streaming GloboPlay só está disponível para quem é assinante. Dá para assistir no celular, tablet, smartv ou até pelo site no computador.

Para ver de graça é só acessar o canal da CBF no site oficial, no Youtube ou Facebook. O torcedor não paga nada para assistir, basta entrar nas plataformas e curtir.

Confira todos os potes do sorteio a seguir.

POTE 1: Flamengo, Palmeiras, Athletico, Atlético MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba.

POTE 2: CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo (SP), Volta Redonda, Ypiranga, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá (PA), Sport e ABC.

3️⃣2️⃣ equipes na Terceira Fase. 1️⃣1️⃣ estados do país representados na sequência da mais democrática! 🇧🇷 O seu time é de qual? Que venham os comentários e os jogos. Vem comigo, @sicredi! 💚 pic.twitter.com/P4z9OsXyZ4 — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) March 20, 2023

Premiação da terceira fase da Copa do Brasil

Os trinta e dois classificados na terceira fase embolsarão R$ 2,1 milhões, premiação entregue pela CBF. Este ano, a entidade prometeu o aumento considerável nos valores de cada fase da competição.

Se os times avançarem até as oitavas de final vão faturar R$ 3,3 milhões como premiação. Ao fim da temporada, os elencos que começaram na primeira fase podem ganhar muito mais do que aqueles que entraram apenas na terceira fase do torneio, como é o caso do Grêmio ou Santos.

