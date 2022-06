Atlético MG e Flamengo Copa do Brasil: onde vai passar e horário (22/6)

Em clássico do futebol brasileiro, equipes se enfrentam nesta quarta pela primeira partida das oitavas da Copa do Brasil

Quer saber onde assistir Atlético MG e Flamengo Copa do Brasil hoje? Em confronto acirrado, as equipes disputam o jogo de ida nas oitavas de final nesta quarta-feira, 22 de junho, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Jogando no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a partida contará com transmissão da TV Globo de graça e ao vivo.

O Atlético venceu facilmente o Brasiliense na terceira fase para chegar até aqui na Copa do Brasil. Agora, contra um forte adversário, terá de se esforçar o dobro se quiser garantir a vantagem e a classificação. A temporada do Galo não é regular, ocupando a 4ª posição com 21 pontos no Brasileirão após vencer o próprio Flamengo no fim de semana.

Já o Flamengo, sob o comando de Dorival Junior, não tem mostrado todo o seu potencial. O clube superou o Altos na terceira fase para decidir a classificação nesta quarta-feira. Porém, no Brasileirão, o elenco rubro-negro teme ser rebaixado para a segunda divisão enquanto aparece na 14ª posição com 15 pontos somente. Com Dorival são duas derrotas e uma vitória.

Onde vai passar Atlético MG e Flamengo Copa do Brasil hoje?

O jogo do Atlético MG e Flamengo hoje na Copa do Brasil vai passar na rede Globo, SporTV e Premiere. Fique tranquilo torcedor, porque o grande clássico da rodada terá transmissão na TV aberta. Isso porque o canal da Globo vai exibir para todo o Brasil, com exceção de SP e PR, o jogo da Copa do Brasil com narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores.

Se você prefere curtir na TV fechada, então deve sintonizar os canais SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras por assinatura em todo o país. Se você não possui nenhuma das emissoras, então deve entrar em contato com a sua operadora.

Porém, se prefere assistir online, as plataformas do Premiere e Globo Play estão disponíveis por celular, tablet, computador e smart TV.

Data: 22/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA) / VAR: Pablo Ramon Gonçalves

Onde assistir Atlético MG e Flamengo Copa do Brasil hoje: Globo, SporTV e Premiere

+ Saiba quem são os artilheiros do Brasileirão 2022

Escalação do jogo do Atlético MG x Flamengo

Escalação do Atlético MG: Everson; Nathan Silva, Guilherme Arana, Junior Alonso, Mariano; Allan, Otávio, Nacho; Vargas, Keno e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed. Zaracho e Jair são os únicos desfalques do Galo nesta quarta-feira. Ademir é dúvida.

Escalação do Flamengo: Diego Alves (Hugo); Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo, Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta e Gabigol. Técnico: Dorival Junior. Bruno Henrique não deve mais jogar na temporada, enquanto Matheus França, David Luiz e Fabrício Bruno seguem em transição e trabalho no departamento médico.

Palpite Atlético MG x Flamengo

Sem dúvidas, o confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo é o destaque das oitavas de final da Copa do Brasil na temporada.

No fim de semana, o Galo venceu o Rubro-Negro por 2×0 e, por isso, vem para campo confiante para vencer o oponente carioca, tendo uma pontinha de favoritismo no jogo de hoje.

No entanto, é importante lembrar que estamos falando de uma nova competição, valendo título. Por isso, é preciso apagar alguns dos números e imaginar um novo embate entre as partes.

O Atlético joga em casa e, com o apoio da torcida, irá pressionar o Flamengo do começo ao fim. Porém, terá grande trabalho para anular o ataque rubro-negro. Já os visitantes precisam dar conta de jogadores como Nacho, Hulk, Vargas e Jair.

Quem joga hoje na Copa do Brasil 2022?

Cinco jogos acontecem nesta quarta-feira, 22 de junho, pelas oitavas de final da Copa do Brasil na temporada. Com dez equipes em campo, cada um dos confrontos é válido pela rodada de ida na quarta fase, onde o vencedor garante a vantagem para o próximo desafio.

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do cenário brasileiro no futebol. Ela é responsável por unir equipes dos mais variados lugares do país, onde todas possuem a mesma chance de conquistar o título, além dos altos valores nas premiações. Os oito vencedores das oitavas de final seguem para as quartas.

Para não perder nada, confira quais são os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil hoje.

Atlético GO x Goiás – Quarta-feira, 22/06 às 19h

Bahia x Athletico PR – Quarta-feira, 22/06 às 19h30

Fortaleza x Ceará – Quarta-feira, 22/06 às 20h

Corinthians x Santos – Quarta-feira, 22/06 às 21h30

Atlético MG x Flamengo – Quarta-feira, 22/06 às 21h30

Relembre o último jogo entre as equipes.

+ Saiba qual é a premiação da Copa do Brasil 2022.