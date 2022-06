Artilharia do Brasileirão 2022: quem marcou mais gol até agora

Com nove gols marcados, Jonathan Calleri, do São Paulo, comanda a Artilharia do Brasileirão 2022 com folga – em levantamento até a 13ª rodada do campeonato. O jogador deixou para trás atletas do Fluminense, Ceará, Avaí e até mesmo do Palmeiras. Além de disputarem a classificação do torneio, jogadores também fazem questão de mostrarem o melhor futebol dentro de campo.

Com nomes como Calleri, Mendoza, Cano e Pedro Raul, o ranking da artilharia do Brasileirão 2022 traz os mais variados jogadores na parte de cima do ranking. Até agora, nenhum jogador do Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro chegou ao topo da classificação.

Artilharia do Brasileirão 2022

A artilharia do Brasileirão 2022 é de Jonathan Calleri, jogador do São Paulo, com 9 gols marcados até a décima terceira rodada no primeiro turno.

Em cada nova rodada, a artilharia é atualizada com os gols dos jogadores. Se o atleta marca uma, duas ou três vezes, então ele consequentemente sobe no ranking da temporada. Ao fim do ano, o jogador com mais gols em toda a competição garante o título de artilheiro do Brasileirão.

No início da temporada, Calleri também assumiu a artilharia, ultrapassando nomes como Roger Guedes, do Corinthians, e Hulk, do atual campeão Atlético Mineiro.

Confira como está a Artilharia do Brasileirão 2022 até agora – 13ª rodada.

Calleri (São Paulo) – 9 gols

Mendoza (Ceará) – 7 gols

Cano (Fluminense) – 7 gols

Bissoli (Avaí) – 6 gols

Pedro Raul (Goiás) – 6 gols

Marcos Leonardo (Santos) – 6 gols

Erison (Botafogo) – 6 gols

Hulk (Atlético MG) – 6 gols

Gustavo Gómez (Palmeiras) – 6 gols

Rony (Palmeiras) – 6 gols

David Terans (Athletico PR) – 5 gols

Elvis (Goiás) – 4 gols

Léo Baptistão (Santos) – 4 gols

Róger Guedes (Corinthians) – 4 gols

Wellington Rato (Atlético GO) – 4 gols

Wanderson (Internacional) – 4 gols

Yago Pikachu Fortaleza) – 4 gols

Leéo Gamalho (Coritiba) – 4 gols

Igor Paixão (Coritiba) – 4 gols

Muriqui (Avaí) – 4 gols

Adrian Martínez (Coritiba) – 3 gols

Nacho (Atlético MG) – 3 gols

Ytalo (RB Bragantino) – 3 gols

Gabigol (Flamengo) – 3 gols

Zé Rafael (Palmeiras) – 3 gols

Quantas rodadas tem o Brasileirão?

Disputado em turno e returno, o Campeonato Brasileiro de 2022 conta com 38 rodadas na temporada. O primeiro turno vai até a 19ª rodada, entre 23 de julho até o dia 25 do mesmo mês, pelo fim de semana. Depois, o início do returno será em 30 de julho, a partir da 20ª rodada do Brasileirão.

A última rodada da temporada vai acontecer em 13 de novembro, podendo decidir quem será o grande campeão do ano no futebol brasileiro. Disputado em pontos corridos, é importante relembrar que cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum para o perdedor do duelo.

Os quatro primeiros da tabela avançam para a Libertadores, enquanto o 5º e 6º disputam a pré-Libertadores. Os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Brasileirão.

Quem foi o artilheiro do Brasileirão em 2021?

O artilheiro do Brasileirão 2021 foi Hulk, do Atlético Mineiro. Com 19 gols, o atacante dominou o ranking de gols durante toda a temporada, protagonista na conquista do título brasileiro do Galo depois da ficar na fila de espera por 50 anos.

Em segundo lugar ficou Gilberto, do Bahia, com 15 gols marcados. Michael, ex-jogador do Flamengo e hoje no Al-Hilal, marcou 14 gols marcados na temporada de 2021.

Também aparecem na lista de artilheiros do Brasileirão os atletas Gabriel Barbosa, do Flamengo (12 gols) e Raphael Veiga, do Palmeiras (10 gols).