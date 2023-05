Bahia x Santos ao vivo: onde vai passar jogo do Santos na Copa do Brasil – 31/05

O Santos enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, 31 de maio, pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil pela temporada. A bola rola às 19h, horário de Brasília, com o jogo do Santos na Arena Fonte Nova, em Salvador. Quem vencer a partida avança para as quartas de final da competição.

Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis determina quem segue vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Santos hoje na Copa do Brasil

O torcedor pode assistir o jogo do Santos e Bahia no SporTV 3 e Premiere nesta quarta-feira em todo o território nacional na TV paga. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a partida nesta quarta-feira.

Os canais estão disponíveis em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pay-per-view na sua programação, pagando o valor extra na mensalidade.

Quem quer assistir no celular pode sintonizar o aplicativo do Premiere ou GloboPlay, streaming para assinantes.

Horário: 19h, sete da noite

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Onde assistir jogo do Santos hoje: SporTV 3, Premiere e GloboPlay

Como foi o primeiro jogo entre os dois?

O primeiro duelo entre Bahia e Santos terminou em 0 x 0 no Estádio Vila Belmiro. Nenhuma das equipes conseguiu abrir o placar e garantir a vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso significa que tudo pode acontecer nesta quarta-feira.

A matemática é simples. Quem vencer o jogo na Arena Fonte Nova se classifica para as quartas de final e aguarda o próximo sorteio para saber quem vai enfrentar na próxima fase do torneio. Porém, em caso de novo empate, o regulamento da CBF indica que as cobranças de pênaltis definirão o vencedor.

Lembre-se que não tem gol fora de casa na Copa do Brasil, ou seja, o Santos não terá nenhuma vantagem se marcar em Salvador hoje.

Escalações de Bahia x Santos no jogo de hoje

Como o duelo nesta quarta-feira é decisivo, onde apenas um dos dois segue na competição, os treinadores de Santos e Bahia vão escalar os atletas mais importantes do plantel para entrarem em campo. A bola vai rolar às 19h, horário de Brasília, em Salvador.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje na Copa do Brasil:

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte, Vitor Hugo, Jacaré; Rezende, Acevedo, Cauly, Ryan; Everaldo e Biel.

Treinador do Bahia: Renato Paiva

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias, Lucas Pires; Rodrigo Fernandez, Dodi, Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Bruno Mezenga.

Treinador do Santos: Odair Hellmann

Oitavas de final da Copa do Brasil

Além do duelo entre Bahia e Santos nesta quarta-feira, outros sete jogos também serão disputados na rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Quarta-feira, 31 de maio:

Bahia x Santos – 19h

Fortaleza x Palmeiras – 19h

Cruzeiro x Grêmio – 20h

Corinthians x Atlético MG – 21h30

Internacional x América MG – 21h30

Botafogo x Athletico PR – 21h30

Quinta-feira, 01 de junho:

São Paulo x Sport – 19h30

Flamengo x Fluminense – 20h

