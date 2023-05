Quando é a estreia de Alexandre Pato no São Paulo em 2023?

Alexandre Pato, 33 anos, está de volta ao São Paulo 3 anos após reincidir contrato com o clube. Dessa vez, o atacante assinou com o Tricolor até dezembro de 2023, com cláusula de produtividade em sua terceira passagem por lá. Apesar de contratado, a estreia de Pato no São Paulo não será imediata, já que ele se recupera da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Mas quando será o primeiro jogo dele no SPFC em 2023? Veja o que sabemos.

Data da estreia de Alexandre Pato no São Paulo em 2023

O atacante Pato estará a disposição de Dorival Júnior em até 20 dias, contados a partir de 29 de maio, de acordo com informação obtida pelo GE. Isso significa que o jogador poderá entrar em campo após a pausa da data FIFA, em 21 de junho, contra o Athletico PR no Brasileirão, no Estádio do Morumbi.

A última vez que Alexandre Pato jogou foi em 13 de agosto de 2022, pelo Orlando City, nos Estados Unidos, na MLS, o Campeonato de Futebol norte-americano.

O atacante passou pelo período de transição com a preparação física e foi liberado para se juntar aos treinos. Na segunda-feira, 29 de maio, o São Paulo informou que Pato treinou com o grupo de jogadores pela primeira vez.

Pato se recupera de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito no REFFIS Plus, departamento médico especial do São Paulo, desde fevereiro. Ele se machucou em setembro de 2022 durante partida do Orlando City, na MLS, na Flórida, e desde então se recupera.

Esta é a terceira passagem do atacante pelo São Paulo. A primeira vez no clube foi em 2014, aos 25 anos, em empréstimo pelo Corinthians, anotando 101 jogos e 38 gols. O jogador retornou em 2019, mas em agosto de 2020 o São Paulo e Alexandre Pato rescindiram o contrato. Seu último jogo com a camisa tricolor foi em julho daquele ano, contra o Mirassol.

Outras contratações do São Paulo

O São Paulo fez questão de garantir bons reforços para compor o seu elenco na temporada. A gestão do presidente Casares contratou o goleiro Rafael, do Atlético Mineiro e o zagueiro Alan Franco para a defesa.

No meio de campo, o volante Jhegson Méndez, do Los Angeles FC, e Wellington Rato, do Atlético Goianiense, chegaram para reforçarem o time. No ataque, Pedrinho, do América Mineiro, Marcos Paulo, ex-Atlético de Madrid, Caio Paulista, do Fluminense, e David, do Internacional fecham as contratações.

Cada uma das contratações faz a diferença no plantel de jogadores do Tricolor Paulista.

Temporada do São Paulo – Futebol 2023

Além de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo joga também a Copa do Brasil e a Sul-Americana na temporada.

O começo do ano trouxe o Tricolor no Campeonato Paulista. O time da capital terminou em primeiro lugar no grupo B com 23 pontos, somados em sete vitórias, dois empates e três derrotas. Nas quartas de final, porém, foi derrotado pelo Água Santa nos pênaltis.

Rogério Ceni, ídolo e treinador do elenco, foi demitido em 19 de abril. Dorival Júnior assumiu o cargo de treinador e, desde então, faz um bom trabalho. Na Copa do Brasil o São Paulo venceu o Ituano na terceira fase e agora enfrenta o Sport nas oitavas de final.

Pelo Brasileirão está em terceiro lugar com 15 pontos, somados em quatro vitórias, três empates e uma derrota. Já na Copa Sul-Americana, o desempenho pelo grupo D é de 10 pontos em quatro rodadas.

