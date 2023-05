Jogos da Copa do Brasil da semana: horários até 1 de junho de 2023

Os jogos da Copa do Brasil válidos pela volta nas oitavas de final começam na quarta-feira, 31 de maio, e seguem até a quinta-feira, 1º de junho. São oito confrontos entre 16 clubes que vão definir os oito classificados para as quartas de final. Confira cada um dos embates e todas as informações.

É importante ressaltar que, em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis define quem avança para a próxima etapa da competição.

Bahia x Santos nos jogos da Copa do Brasil

No primeiro jogo das oitavas de final, Santos e Bahia não escaparem do 0 x 0 no placar. Agora, terão que resolver no jogo desta quarta-feira, 31 de maio, quem se classifica para as quartas de final.

Os dois clubes passaram pela primeira, segunda e terceira fase antes de chegarem aqui. O Santos venceu o Ceilândia, Iguatu e Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Bahia passou pelo Jacuipense, Camboriú e Volta Redonda.

O jogo começa às 19h, horário de Brasília, em Salvador, na Bahia. Como o primeiro jogo terminou empatado, quem ganhar avança de fase.

Bahia x Santos

Quarta-feira, 31 de maio

Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Fortaleza recebe o Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras está tranquilo nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, venceu o Fortaleza por 3 x 0, com gols de Raphael Veiga, Bruno e Richard Rios no Allianz Parque.

Por isso, o clube alviverde só precisa de um empate por qualquer resultado para se classificar até as quartas de final da Copa do Brasil. O Fortaleza, por outro lado, terá que vencer por quatro gols ou mais na diferença.

Fortaleza e Palmeiras estrearam na terceira fase, passando por Águia de Marabá e Tombense respectivamente.

Fortaleza x Palmeiras

Quarta-feira, 31 de maio

Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Cruzeiro e Grêmio na quarta-feira | Jogos da Copa do Brasil

No primeiro jogo das oitavas de final, Cruzeiro e Grêmio empataram em 1 x 1, com gols de Suarez e Bruno Rodrigues em Porto Alegre, na casa do Tricolor. Agora, quem vencer o jogo de volta nesta quarta-feira carimba o passaporte para as quartas de final da Copa do Brasil.

Tanto Cruzeiro como Grêmio entraram apenas na terceira fase. Ganharam do Náutico e ABC respectivamente, garantindo assim a vaga nas oitavas.

Em caso de novo empate, a disputa de pênaltis vai determinar o classificado. Não tem gol fora de casa.

Cruzeiro x Grêmio

Quarta-feira, 31 de maio

Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Corinthians e Atlético MG | Jogos da Copa do Brasil

No primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro levou a melhor ao ganhar do Corinthians no Mineirão por 2 x 0, com dois gols de Paulinho. Com o resultado, o Galo só precisa garantir o empata para avançar até a próxima fase.

O Corinthians terá que marcar dois gols para levar para os pênaltis e três para se classificar. O regulamento da competição não prevê gol fora de casa como critério de desempate.

O jogo será transmitido na Globo, na TV aberta, além de plataformas de streaming.

Corinthians x Atlético MG

Quarta-feira, 31 de maio

Neo Química Arena, em São Paulo

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Amazon Prime Video

Inter e América MG disputam a partida de volta

O América Mineiro levou a melhor no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Por 2 x 0, dois gols de Aloísio no primeiro tempo, ganhou do Internacional e garantiu a vantagem na competição.

Agora, o Coelho só precisa do empate em qualquer resultado para se classificar até as quartas de final. O Internacional terá que ganhar por três gols ou mais para chegar até a fase decisiva.

O clube gaúcho estreou na terceira fase, enquanto o América venceu o Tocantinópolis, Santa Cruz e Nova Iguaçu desde a primeira fase.

Internacional x América MG

Quarta-feira, 31 de maio

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Botafogo e Athletico PR nas oitavas de final da Copa do Brasil

Na quarta-feira, 31 de maio, o Botafogo recebe o Athletico para a partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil no Rio de Janeiro. É o Furacão quem tem a vantagem após vencer o primeiro duelo por 3 x 2, gols de Vitor Roque, Vitor Bueno e Fernandinho. Tiquinho e Luis Henrique descontaram.

Se quiser brigar pela vaga nas quartas de final, o Botafogo terá que marcar dois gols. O empate classifica o Athletico, enquanto a igualdade na soma dos placares leva aos pênaltis, ou seja, se o Glorioso ganhar por 1 a 0.

O Furacão estreou na terceira fase contra o CRB, enquanto o Botafogo passou pelo Sergipe, Brasiliense e Ypiranga na competição.

Botafogo x Athletico PR

Quarta-feira, 31 de maio

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

São Paulo e Sport decidem as oitavas | Jogos da Copa do Brasil

No primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Sport por 2 x 0, gols de Luciano e Marcos Paulo. Com o resultado, o Tricolor só precisa do empate ou vitória por qualquer resultado para avançar até a próxima etapa.

Para o Sport, o desafio é complicado. Terá que marcar três gols e não deixar o clube paulista fazer mais. Em caso de empate na soma dos placares a disputa de pênaltis define.

Os dois clubes estrearam na terceira fase da competição da CBF.

São Paulo x Sport

Quinta-feira, 01 de junho

Estádio Morumbi, em São Paulo

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Clássico Flamengo e Fluminense nos jogos da Copa do Brasil

Em clássico Fla-Flu nas oitavas de final da Copa do Brasil, o confronto na quinta-feira, 1º de junho, vai definir quem avança para as quartas. No primeiro combate as equipes não saíram do 0 x 0 também no Maracanã.

Quem vencer o clássico garante a permanência na próxima etapa do mata-mata. Em caso de novo empate, aí os times vão jogar os pênaltis para saber quem fica com a vaga.

Ambos Flamengo e Fluminense estrearam apenas na terceira fase do torneio, passando por Maringá e Paysandu respectivamente.

Flamengo x Fluminense

Quinta-feira, 01 de junho

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

