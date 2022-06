Bola de Ouro 2022: 7 favoritos ao prêmio de melhor do mundo

Devido a polêmica da premiação no ano passado, a disputa para o Bola de Ouro 2022 sofrerá algumas mudanças de critério e entre os favoritos não estão nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, jogadores historicamente com mais peso na premiação. Confira os favoritos à Bola de Ouro 2022.

Karim Benzema (Real Madrid) – Bola de Ouro 2022

Artilheiro da Champions League 2021/2022 com 15 gols, Benzema está entre os mais cotados a receber o prêmio Bola de Ouro este ano. Ao todo foram 46 jogos na temporada, com 44 gols e 15 assistências.

Messi, vencedor do último prêmio do Bola de Ouro, já apontou o seu favorito para o título de melhor jogador da temporada. Para o atacante argentino, o nome de Benzema é o mais forte da disputa.

Na temporada de 2021/2022, Benzema conquistou os títulos da La Liga, Supercopa da Espanha, Liga das Nações (França) e Liga dos Campeões, entrando ainda para a lista de artilheiros recordistas em uma única temporada da Champions League, poucos gols atrás de Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

No início de 2022, Lewandowski foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo pela FIFA, com o prêmio The Best, desbancando nomes grandes como o de Messi, ganhador da Bola de Ouro 2021, e Mohamed Salah, do Liverpool.

Na temporada atual, o atacante do Bayern de Munique participou de 46 jogos, marcando 50 gols no total e 7 assistências. Pelo clube, conquistou a Bundesliga e a Supercopa da Alemanha.

Mohamed Salah (Liverpool)

Em outro contexto, Salah poderia ser o grande favorito a receber o Bola da Ouro 2022. Mas, enfrentar Courtois na final da Champions League 2022 não foi fácil e o atacante não marcou e nem levou o título para o Liverpool este ano. A Champions, de fato, era a principal competição do jogador no ano, uma vez que nem conseguiu classificar o Egito para a Copa do Mundo.

Mas, a Copa do Mundo não entrará para a conta do prêmio Bola de Ouro 2022, então, menos mal para o atacante. Das 51 partidas jogadas na temporada 2021/2022, Salah conquistou 31 gols e fez 16 assistências.

Ano passado, o atacante do Liverpool foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo pelo The Best da FIFA e, na lista da Bola de Ouro ficou na sétima colocação, sendo desbancado por Lewandowski, Jorginho, Benzema, Kanté, Cristiano Ronaldo e, claro, Messi, vencedor do prêmio.

Vinícius Jr. (Real Madrid)

O jogador brasileiro, de 21 anos, também está na lista dos favoritos a melhor do mundo. Seu nome cresceu depois da final Liverpool x Real Madrid pela Champions League. O garoto promete grandes feitos.

Na temporada de 2021/2022, Vinícius Jr. teve participação em 53 jogos, marcando 22 gols e fazendo 20 assistências. Encerrou a temporada ainda com o título da Champions League para o Real Madrid e deve entrar na lista de Tite para a Copa do Mundo 2022.

Kylian Mbappé (PSG)

Considerado um dos melhores atacantes do Paris Saint-Germain, Mbappé também entra para a lista dos jogadores mais bem cotados ao Bola de Ouro 2022, provavelmente não ganha o prêmio máximo, mas pode entrar na lista do 10 melhores.

Em 46 jogos na temporada, o jogador francês marcou 39 tentos e contribuiu com 26 assistências. Não conseguiu a classificação para as semifinais da Champions League, principal competição europeia, mas conquistou a Ligue 1 e a última Liga das Nações.

Em novembro de 2022, ainda terá a chance de se mostrar na Copa do Mundo, o que pode contribuir para o título em 2023.

Thibaut Courtois (Real Madrid) – Bola de Ouro 2022

O goleiro do Real Madrid deu show na final da Champions League 2022, fazendo defesas impressionantes e evitando que a bola entrasse no gol. Tal desempenho garantiu à equipe do Real Madrid o título da temporada e, no final da partida, o belga foi eleito o melhor jogador em campo.

Durante toda a temporada, Courtois conseguiu 22 jogos sem sofrer qualquer gol.

De Bruyne (Manchester City)

O meio de campo De Bruyne foi eleito o melhor jogador da Premier League da temporada 2021/2022. E sua participação foi crucial para a classificação do Manchester City no campeonato inglês.

Das 45 partidas jogadas na temporada, o atleta marcou 19 gols e deu 19 assistências. No entanto, seu desempenho não foi suficiente para classificar o Manchester City para a final da Champions League 2022. Apesar disso, o jogador deve ainda aparecer bem cotado na lista de favoritos, apesar de não ganhar a Bola de Ouro de 2022.

Quem tem Bola de Ouro: veja os maiores vencedores da história

Não é segredo para ninguém que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão entre os maiores vencedores da Bola de Ouro da história. Ao todo, Messi tem sete Bolas de Ouro e Cristiano Ronaldo, cinco. Parte desses prêmios foram ganhos quando os campeonatos Bola de Ouro e Melhor do Mundo FIFA eram unificados.

Entre 2010 e 2015, o prêmio foi entregue através de uma parceria entre a revista France Football e a FIFA, sendo nomeado FIFA Bola de Ouro. Nesses anos, os grandes vencedores foram Messi (2010, 2011, 2012 e 2015) e Cristiano Ronaldo (2013 e 2014). Ainda no título de 2015, Neymar aparece no pódio em terceiro lugar, atrás dos dois jogadores.

O total de prêmios como melhores do mundo para os dois jogadores são:

Messi: (7 prêmios)

2009 – Bola de Ouro (France Football)

2010 – FIFA Bola de Ouro

2011 – FIFA Bola de Ouro

2012 – FIFA Bola de Ouro

2015 – FIFA Bola de Ouro

2019 – Bola de Ouro (France Football)

2021 – Bola de Ouro (France Football)

Cristiano Ronaldo: (5 prêmios)

2008 – Bola de Ouro (France Football)

2013 – FIFA Bola de Ouro

2014 – FIFA Bola de Ouro

2016 – Bola de Ouro (France Football)

2017 – Bola de Ouro (France Football)

Os brasileiros que ganharam Bola de Ouro na sua carreira foram: Ronaldo (1997 e 2002), com resultados excelentes graças a Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato; Rivaldo (1999), com uma temporada impressionante pelo Barcelona na La Liga, Ronaldinho (2005), quando vivia o auge da sua carreira e Kaká (2007), quando desbancou nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo e Messi, levando o título da temporada.

Quais são os critérios para ganhar a Bola de Ouro?

O prêmio anual do futebol Bola de Ouro existe desde 1956 e premia aquele jogador que tiver melhor desempenho em campo durante a temporada de jogos. Assim, no Bola de Ouro 2022, serão avaliados os feitos realizados entre agosto de 2021 e julho de 2022 (não mais avaliados os feitos anuais e, sim, por temporada). A Copa do Mundo, que será realizada em novembro, só será avaliada no prêmio de 2023.

Neste ano, três critérios principais serão levados em conta para escolher o novo vencedor da Bola de Ouro:

1. O desempenho individual e o caráter decisivo dos jogadores;

2. O desempenho coletivo e o recorde acumulado na temporada

3. Classe do jogador e seu senso de Fair Play.

Assim, foi excluído da contagem o critério de “carreira do atleta”, ou seja, não mais contará o número de troféus levantados anteriormente. Essas mudanças ocorreram devido às fortes críticas sofridas no ano anterior, quando Messi levou o prêmio.

Em 2022, vale salientar que não apenas os critérios de escolhas do vencedor do Bola de Ouro sofreram alterações como também a forma de avaliar o vencedor precisou lidar com mudanças. Dessa vez, ao invés de jornalistas representantes de mais de 170 associações, a votação será feita por profissionais de 100 países que ocupam as primeiras vagas do ranking da entidade.

The Best e Bola de Ouro: qual é a diferença?

Embora ambos os prêmios homenageiem os melhores do mundo, eles não são a mesma coisa (apesar de um dia já terem sido unificados). O The Best é um prêmio organizado pela FIFA, desde 2016, sendo criado para substituir o antigo FIFA World Player of the Year.

Entre 2010 e 2015, o World Player of the Year foi fundido ao prêmio Bola de Ouro, premiação criada pela revista francesa France Foottball, e recebeu o nome de FIFA Bola de Ouro. Depois desse período, a FIFA rompeu a parceria com a France Foottball e os dois prêmios viraram independentes a partir de 2016.

Não apenas a sua data de criação e a organização criadora diferenciam as duas premiações. O The Best FIFA é um prêmio que avalia o rendimento do jogador durante a temporada europeia (de agosto a julho) e premia em várias categorias:

– Melhor jogador de futebol masculino da FIFA

– Melhor jogadora de futebol feminino da FIFA

– Melhor goleiro de futebol da FIFA

– Melhor goleira de futebol da FIFA

– Melhor treinador de futebol masculino da FIFA

– Melhor treinador (a) de futebol feminino da FIFA

– Prêmio Fair Play da FIFA

– Prêmio FIFA pela carreira espetacular

– Prêmio Ferenc Puskás

– Prêmio FIFA de melhor torcida

– FIFA FIFPro World11 (Masculino)

– FIFA FIFPro World11 (Feminino)

Já o Bola de Ouro, homenageia prioritariamente o melhor jogador (a) daquele ano. Em 2021, quem venceu foi Messi, pela sétima vez, e a meia espanhola Alexia Putellas. Outras categorias foram adicionadas nos últimos anos ao prêmio, são elas:

– Melhor jogador do ano

– Melhor jogadora do ano

– Prêmio Yashin de melhor goleiro do ano

– Troféu Kopa de melhor atleta jovem do ano

– Prêmio de clube do ano

– Artilheiro do ano