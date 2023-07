Semifinal da Copa do Brasil 2023 - Foto: DCI

Chaveamento pronto: que dia vai ser a semifinal da Copa do Brasil 2023

Chaveamento pronto: que dia vai ser a semifinal da Copa do Brasil 2023

Copa do Brasil

A semifinal da Copa do Brasil 2023 vai contar com os duelos entre Corinthians e São Paulo, e Flamengo e Grêmio. Os times vencedores carimbam o passaporte para a grande final, marcada para 23 de setembro. Mas que dia vai ser a semifinal? Veja as datas.

Jogos da semifinal da Copa do Brasil 2023

A semifinal da Copa do Brasil 2023 será entre os dias 26 de julho e 16 de agosto, mas as datas das partidas - de ida e volta - só serão definidas na segunda-feira, 17, após sorteio da CBF.

O que há definido até agora é o chaveamento: Flamengo agora pega o Grêmio, após vencer o Bahia nos pênaltis. Do outro lado, o São Paulo eliminou o pelo Palmeiras e enfrenta o Corinthians - que por sua vez bateu o América MG também nos pênaltis e com alto desempenho do Cássio.

Semifinal da Copa do Brasil - 26/7 a 16/8

Flamengo x Grêmio

São Paulo x Corinthians

Final da Copa do Brasil - dia 23 de setembro, sábado

Flamengo ou Grêmio x São Paulo ou Corinthians

Como assistir o sorteio da CBF

O sorteio dos mandos de campo dos confrontos da semifinal da Copa do Brasil 2023 será nesta segunda-feira , dia 17 de julho, a partir das 13h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo pela CBF TV no YouTube.

Veja quantas taças São Paulo tem?