Final da Copa do Brasil em 2023 será em ida e volta. Foto: Reprodução Lucas Figueiredo/CBF

Quando é a final da Copa do Brasil 2023?

Copa do Brasil

Flamengo e Grêmio disputam a semifinal da Copa do Brasil enquanto do outro lado da chave Corinthians e São Paulo também buscam uma vaga na decisão do torneio milionário. Confira quando vai ser a final, em quais estádios vão ser realizados os confrontos e onde assistir.

Que dia é a final da Copa do Brasil de 2023?

O confronto de ida na final da Copa do Brasil está marcado para 17 de setembro, enquanto o de volta vai acontecer em 24 de setembro, ambos domingos. A edição resolveu inovar e mudar o calendário da competição, diferente da temporada passada onde as duas partidas foram no meio da semana, em duas quartas-feiras.

Para definir o mando de campo em cada um dos jogos a CBF realiza um sorteio antes da final. São cinco bolinhas com o símbolo de um finalista e cinco do outro, colocadas em um mesmo pote. O time que o apresentador tirar vai decidir a final em casa.

A Copa do Brasil chegou a ter diferentes formatos com menos participantes, mas sempre foi jogada no sistema eliminatório como conhecemos. Na final, os dois clubes tem a chance de jogar em sua casa pelo menos uma vez, ou seja, quem abre o confronto e quem fecha em casa.

Os locais da final são escolhidos pelos próprios finalistas, mas sempre com o aval da CBF.

Quem são os finalistas da Copa do Brasil 2023?

Os finalistas da Copa do Brasil serão definidos na quarta-feira, 16 de agosto, com o resultado da semifinal entre Flamengo e Grêmio, e São Paulo contra o Corinthians. Os dois vencedores vão se enfrentar em setembro em duas partidas onde o ganhador leva a taça, o título e uma premiação de R$ 70 milhões.

Atual campeão, o Flamengo estreou com derrota para o Maringá na terceira fase mas deu a volta por cima quando Sampaoli assumiu o elenco, venceu o Fluminense nas oitavas de final e o Athletico nas quartas. Já o Grêmio entrou na primeira fase do torneio porque veio da Série B. O time gaúcho passou por Campinense, Ferroviário, ABC, Cruzeiro, Bahia e agora o Flamengo.

Do outro lado da chave, o São Paulo ganhou do Ituano na terceira fase, superou o Sport nas oitavas e deixou para trás o Palmeiras nas quartas de final. Enquanto isso, o Corinthians passu por Remo, Atlético MG e América Mineiro, todas as fases por cobranças de pênaltis.

Os dois vencedores vão disputar a final da Copa do Brasil em 17 e 24 de setembro.

SEMIFINAIS:

Corinthians 2 x 1 São Paulo

São Paulo x Corinthians

Grêmio 0 x 2 Flamengo

Flamengo x Grêmio

História do torneio

Criada pela CBF em 1989, a Copa do Brasil reúne times de todos os estados do país. Desde a sua primeira edição, a entidade previu que a Copa do Brasil seria um sucesso de público além de disputas acirradas. Não há monopólio, diferentes elencos já levantaram a taça mais desejada do futebol brasileiro.

O Grêmio venceu a primeira edição do torneio, em 1989, seguido pelo Flamengo em 1990 e, em 1991, o Criciúma.

Assim como a Copa do Rei, na Espanha, ou a Copa da Inglaterra, todas as fases da Copa do Brasil são disputadas em eliminatórias, ou seja, quem perde está desclassificado. A final é a única exceção, onde cada equipe tem a chance de jogar em sua casa e depois como visitante.

O Cruzeiro é o maior campeão com seis títulos, nos anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. O Grêmio é o segundo com cinco enquanto o terceiro lugar está com o Flamengo e o Palmeiras com quatro taças. Equipes como São Paulo, Coritiba, Bahia e Ceará nunca levaram o troféu para a casa.

Cruzeiro - 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio - 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras - 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Flamengo - 4 títulos (1990, 2006, 2013 e 2022)

Corinthians - 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Atlético-MG - 2 títulos (2014 e 2021)

Athletico-PR - 1 título (2019)

Internacional - 1 título (1992)

Criciúma - 1 título (1991)

Fluminense - 1 título (2007)

Sport - 1 título (2008)

Santos - 1 título (2010)

Juventude - 1 título (1999)

Santo André - 1 título (2004)

Paulista - 1 título (2005)

Vasco - 1 título (2011)

Premiação da Copa do Brasil 2023

O campeão da Copa do Brasil vai faturar R$ 70 milhões, cerca de 10 milhões a mais (ou cerca de 16%) do que a temporada passada quando o Flamengo ganhou R$ 60 milhões por vencer o Corinthians.

A Copa do Brasil é conhecida por suas quantias milionárias entregues aos clubes cada vez que passam de fase. Isso significa que, cada classificação para uma nova etapa é uma maior quantia que ele receberá. É válido dizer que, aqueles que começam a jogar na primeira fase faturam muito mais do que os que entraram na terceira.

Se o Grêmio for campeão, por exemplo, poderá sair com muito mais do que o Flamengo, por exemplo, que começou a jogar a Copa do Brasil na terceira etapa.

Confira a seguir todos os valores da premiação da Copa do Brasil em 2023.

Primeira fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (outros clubes das divisões)

Segunda fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B) e R$ 900 mil (outros clubes das divisões)

Terceira fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Onde assistir a Copa do Brasil em 2023?

Os direitos de transmissão da Copa do Brasil pertencem à Globo, Sportv e Premiere, além do serviço de streaming para assinantes Prime Video, disponível para assistir em qualquer lugar do Brasil na televisão aberta, nos canais pagos e também na plataforma digital.

O confronto que começa às 21h30, horário de Brasília, é o que a Globo transmite para todo o país. Já os canais Sportv e Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura, é responsável por exibir todos os jogos da competição em horários alternados. Quem tem o Globoplay pode acompanhar a retransmissão da Rede Globo, de forma gratuita, e também do Sportv e Premiere.

O Prime Video, assim como na temporada passada, também faz a cobertura completa do evento esportivo, com transmissão em sua plataforma de até dois jogos por rodada, desde a primeira fase até a final. Entre no site (www.primevideo.com) e obtenha a assinatura para ter acesso ao catálogo completo de filmes, séries e esportes por R$ 14,90 por mês.

