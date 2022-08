Como assistir jogo do América MG x São Paulo online na Copa do Brasil

Como assistir jogo do América MG x São Paulo online na Copa do Brasil

Copa do Brasil

Em vantagem após vencer a primeira partida das quartas de final, o São Paulo enfrenta o América Mineiro nesta quinta-feira, 18 de agosto, na busca pela classificação até a semifinal da Copa do Brasil. A partida está marcada às 21h, horário de Brasília, e onde assistir jogo do América MG x São Paulo online vai ser no Amazon Prime, serviço de streaming apenas para assinantes.

Onde assistir jogo do América MG x São Paulo online na Copa do Brasil?

O jogo do América MG e São Paulo vai passar no Amazon Prime Video, a partir das 21h, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o confronto que encerra a rodada da Copa do Brasil nas quartas de final será exibido apenas pelo Amazon Prime Video, plataforma de streaming para assinantes. O serviço detém os direitos de transmissão com exclusividade.

Para torcedores que já são assinantes, basta acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smart TV com o e-mail e a senha para curtir ao vivo.

Para o torcedor que quer torna-se membro, o site www.primevideo.com oferece diferentes pacotes. Por mês, o valor é de R$14,90. Com o plano anual, fica R$9,92 por mês ou R$119, podendo cancelar a qualquer momento.

Leia também: Premiação da Copa do Brasil 2022: quanto cada time ganha na semifinal