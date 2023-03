Partida do Brasileirão na categoria será transmitida ao vivo na TV paga e no serviço de streaming

São Paulo x Grêmio sub 20: onde assistir o jogo do São Paulo hoje (29/03)

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (29) para enfrentar o Grêmio na quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub 20. Com início às 20h (horário de Brasília), a bola vai rolar no jogo do São Paulo em Cotia, na capital paulista, pelo grupo A.

O Tricolor ocupa a 7ª posição da tabela com quatro pontos, enquanto o clube gaúcho está em 4º com sete.

Transmissão jogo do São Paulo hoje ao vivo

O jogo do São Paulo sub 20 hoje terá transmissão no SporTV e GloboPlay ao vivo. Torcedores de qualquer lugar do Brasil podem sintonizar o canal para assistir as emoções do confronto.

Enquanto a primeira divisão do futebol brasileiro não começa, o torcedor pode acompanhar o Brasileirão na categoria de base. O canal, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

O GloboPlay também só funciona por assinatura. É necessário desembolsar a certa quantia por mês para ter acesso ao catálogo de opções na plataforma.

São Paulo já foi campeão do Sub-20?

O São Paulo nunca ganhou o Campeonato Brasileiro Sub 20 na história do futebol de base. O clube paulista sequer chegou até a decisão do torneio entre garotos e por isso tenta dar o primeiro passo este ano.

Cotia é um dos maiores centros de revelação de novos talentos no futebol brasileiro. O Tricolor utiliza jovens em seu elenco durante competições do profissional, mas parece não ter a gerência certa para mantê-los no clube. Além disso, o futebol do São Paulo não é dos melhores nos últimos anos.

O último título foi em 2021 no Campeonato Paulista, sob o comando do argentino Hernan Crespo.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do São Paulo hoje contra o Grêmio vai ser Joao Vitor Gobi. Os assistentes definidos pela escala de arbitragem da CBF foram Diego Morelli de Oliveira e Rafael Tadeu Alves de Souza.

O quarto árbitro vai ser Fabiano Monteiro dos Santos e o analista de campo Carlos Augusto Nogueira Junior.

Escalações de São Paulo x Grêmio

Para o duelo desta quarta-feira, os elencos deverão entrar em campo da seguinte forma:

São Paulo: Arthur Doria; Felipe, Leonardo, Rodriguinho, King Faisal; Gabriel, Pedro, William; João Douglas, Mateus Amaral e Enzo.

Grêmio: Arthur Coneglian; Lian, Lucas Kawan, Mila; Rubens, Jefinho, Ronald; Cuiabano, Paulo, Pedro Clemente e Viery.

