Como ficaram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil estão definidos. Em sorteio nesta terça-feira, 06 de junho, a CBF formou os oito jogos da próxima fase na competição entre os oito clubes que sobreviveram. A etapa é disputada em ida e volta, onde os pênaltis definem o vencedor em caso de empate. Confira o resultado do sorteio e todas as informações da fase.

Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Confira todos os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2023:

Corinthians x América MG

Primeiro jogo é na casa do América, em Belo Horizonte ou onde determinar o mando de campo.

Volta será na Neo Química Arena, em São Paulo

Palmeiras x São Paulo

Primeiro jogo é na casa do São Paulo, no Estádio do Morumbi

Volta será no Allianz Parque, em São Paulo, na casa do Verdão

Grêmio x Bahia

Primeiro jogo é na Arena Fonte Nova, em Salvador

Volta será no Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Athletico PR x Flamengo

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do jogo de ida

Volta será na Arena da Baixada, em Curitiba

Chaveamento da semifinal:

Corinthians ou América x Palmeiras ou São Paulo

Grêmio ou Bahia x Flamengo ou Athletico PR

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil serão disputados entre 05 até 13 de julho, onde os confrontos de ida acontecerão em 05 e 06 e os de volta em 12 e 13 de julho, em horários alternados.

Os oito clubes estavam no mesmo pote. Não há regras no sorteio das quartas de final, equipes do mesmo estado podem se enfrentar. Com os jogos definidos, um novo sorteio é realizado para determinar o mando de campo.

Quais times foram eliminados nas oitavas de final?

Foram eliminados nas oitavas de final da Copa do Brasil o Cruzeiro, Atlético Mineiro, Sport, Internacional, Botafogo, Fluminense, Santos e Fortaleza.

Sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense não conseguiu repetir o sucesso do início da temporada e foi eliminado pelo Flamengo. Já o Cruzeiro não passou do Grêmio de Luís Suárez.

O Fortaleza até ganhou o segundo confronto contra o Palmeiras nas oitavas de final, mas foi eliminado porque o alviverde contava com a vantagem. Enquanto isso, Corinthians, São Paulo, América Mineiro, Athletico Paranaense e Bahia se classificaram nos pênaltis, eliminando Atlético Mineiro, Sport, Internacional, Botafogo e Santos respectivamente.

Além de perderem a chance de disputar as quartas de final, os clubes também não faturam nenhum valor.

O que acontece em caso de empate?

O regulamento da Copa do Brasil na CBF não prevê prorrogação. Em caso de empate na soma dos dois placares as cobranças de pênaltis é que definem o vencedor. Mas como funciona?

Por exemplo, se o Palmeiras vence o Corinthians no primeiro jogo por 1 x 0, e o Corinthians ganha por 1 x 0 na volta, a disputa de pênaltis é quem define o vencedor. Não tem gol fora de casa na competição, as marcações tem o mesmo valor dentro ou fora de casa.

Outra explicação para entender como funciona o critério de desempate é o empate no tempo regulamentar. Se o Palmeiras vence por 1 x 0 a primeira partida e o segundo jogo permanece no zero a zero, o Verdão avança para a próxima fase porque tem a vantagem.

Os jogos de ida das quartas de final foram marcados em 05 e 06 de julho, enquanto a volta acontecerá em 12 e 13 de julho, em horários alternados. A tabela completa será divulgada pela CBF após o sorteio.

Premiação das quartas de final

Os classificados das oitavas de final para as quartas faturam a premiação de R$ 4,3 milhões da CBF. Em cada nova fase, os valores aumentam até a decisão pela taça.

Quem avança das quartas para a semifinal vai ganhar R$ 9 milhões. Os números são transferidos para os clubes assim que a rodada termina, como uma recompensa por todo o esforço dentro de campo.

Este ano, os números sofreram um aumento significativo. O total de R$ 416,9 milhões foi destinado para a premiação da Copa do Brasil entre as fases, aumento de 19% com relação ao ano passado, R$ 350,5 milhões.

Se o campeão começou na primeira fase ele pode faturar R$ 91,8 milhões em premiação. Mas se estreou na terceira fase, aí vai ganhar R$ 88,7 milhões.

Onde assistir as quartas de final?

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil serão transmitidos na Globo, SporTV, Premiere e na plataforma Amazon Prime Video ao vivo. A tabela em detalhes será divulgada pela CBF após o sorteio.

Na TV aberta, a Globo exibe até dois jogos em estados diferentes. Já nos canais fechados SporTV e Premiere a bola vai rolar em todos os confrontos de acordo com o calendário de transmissões.

O Prime Video está disponível para assinantes por R$ 14,90 por mês. Acesse o site (www.primevideo.com) e faça o cadastro para se tornar membro. Dá para assistir no computador, celular, tablet e smartv.

