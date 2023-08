Confira os melhores memes do Corinthians eliminado da Copa do Brasil 2023

O Corinthians foi derrotado pelo São Paulo e está fora da final da Copa do Brasil 2023. No entanto, a derrota de 2 a 0 para tricolor garantiu a festa dos rivais com memes e brincadeiras na internet. Veja as melhores piadas dessa quarta, 16.

Veja o resultado do jogo do Corinthians

Memes do Corinthians eliminado na semifinal da Copa do Brasil

A eliminação do Corinthians na Copa do Brasil tornou-se o assunto mais comentado do Twitter na noite desta quarta-feira. Torcedores do São Paulo e também de outros clubes aproveitaram para brincar com a situação do rival com memes e vídeos.

O time do Corinthians entrou em campo com Cássio; Fábio Santos, Gil, Méndez, Murillo; Fausto Vera, Murillo, Adson; Renato Augusto, Ruan e Yuri Alberto. O elenco fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu manter o bom desempenho no segundo tempo e por isso acabou sofrendo a virada.

Nas redes sociais, memes sobre os jogadores do Corinthians e o fato do elenco estar eliminado de mais uma competição na temporada viralizaram.

Corinthians do luxemburgo pic.twitter.com/KVTeQ3Ui7Z — Cortinas ao Contrário | Mateus (@Snaihtniroccccc) August 16, 2023

🚨 O CORINTHIANS ESTÁ ELIMINADO DA COPA DO BRASIL pic.twitter.com/BnC55qob5o — Endrick Mil Grau Ⓟ (@endrickmilgrau_) August 17, 2023

ganhar já é bom, mas ganhar do corinthians é SABOROSO DEMAIS #SAOxSCCP pic.twitter.com/0tGS0NX5Hz — gabbs (@ddskies) August 17, 2023

QUEM SABE ANO QUE VEM NÉ CORINTHIANS? KKKKKKKKKKKKKKKK #SAOxSCCP pic.twitter.com/r3jYUojUsW — vinicius (@htesantos) August 17, 2023

O CORINTHIANS TA ELIMINADO DA COPA DO BRASIL, PERDEU PRO SÃO PAULO AKGDSKHSABSHS pic.twitter.com/lWzqglyeBi — 𝑳𝒊𝒍𝒊 𝒃𝒚 𝑱𝒊𝒋𝒊𝒄𝒐 | 𝐇𝐢𝐚𝐭𝐮𝐬 🗝📜 (@lee_princ3) August 17, 2023

Até Róger Guedes, que trocou o Corinthians pelo Catar, foi lembrado nos memes.

E o Colinthians Que é eliminado por esses dois Kkkkkkk pic.twitter.com/dAaP4hIDx2 — Xebolinha 💚 (@CeboIinhaaa) August 17, 2023

*corinthians precisando de gol* roger guedes no catar: pic.twitter.com/rA4wTJVsGZ — cael (@ocaelx) August 17, 2023

O desempenho do Corinthians também foi criticado.

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

Após a eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo, o próximo jogo do Corinthians está marcado para o próximo sábado, 19 de agosto, contra o Cruzeiro pela 20ª rodada do Brasileirão, a abertura do segundo turno.

O Mineirão vai receber o confronto entre as equipes no sábado às 21h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere entre as operadoras de televisão por assinatura e o Globoplay, plataforma de streaming para quem é assinante.

O Corinthians ocupa a 14ª posição com 23 pontos com seis vitórias, cinco empates e sete derrotas enquanto a Raposa está em 12º lugar com 24 no total em seis triunfos, seis empates e sete partidas perdidas.

O Corinthians não perde no Brasileirão há cinco rodadas no Brasileirão enquanto o Cruzeiro não marca os três pontos desde 08 de julho, quando ganhou do Vasco em São Januário.

