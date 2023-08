Resultado do jogo do Corinthians hoje: Corinthians eliminado da Copa do Brasil

Resultado do jogo do Corinthians hoje: Corinthians eliminado da Copa do Brasil

Depois de 23 anos, o São Paulo está de volta na final da Copa do Brasil! Com o Morumbi lotado, o tricolor derrotou o Corinthians na semifinal por 2 a 0 (3 a 2 no agregado) nesta quarta-feira, 16 de agosto, para carimbar o passaporte até a decisão. Veja como foi a partida e quando será a final do torneio.

Quem ganhou o jogo do Corinthians hoje na Copa do Brasil

O São Paulo conquistou a primeira vaga para a final da Copa do Brasil de 2023 ao derrotar o Corinthians com o Estádio do Morumbi lotado nesta quarta-feira. O tricolor está de volta na decisão após 23 anos, quando perdeu para o Cruzeiro em 2000.

Em casa e com o apoio dos torcedores, o desempenho dos jogadores em campo agradou os torcedores que acompanharam a partida do estádio ou também de casa ou em bares e restaurantes. Sob o comando de Dorival Junior, os titulares foram eficientes na marcação contra o Timão e conseguiram virar a partida e ampliar a vantagem.

Enquanto isso, os torcedores do Corinthians ficaram decepcionados. O elenco agora vai focar no Brasileirão e na Sul-Americana.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

Clima quente antes da bola rolar. Isso porque o ônibus do Corinthians não conseguiu chegar no Morumbi na hora exata após problemas de logística. A CBF bem que correu contra o tempo para evitar o atraso, mas o clássico teve o pontapé inicial a partir das 19 horas e 37 minutos.

Assim que Raphael Claus apitou o início do primeiro tempo, o São Paulo tomou conta da partida. Foi um grande baile no Morumbi com os jogadores empurrados aos cantos da torcida nas arquibancadas, cadeiras e camarotes. Só deu São Paulo, com catorze finalizações e apenas uma do Corinthians.

Rodrigo Nestor teve de cara uma boa oportunidade nos primeiros minutos de partida, enquanto a defesa dos visitantes mostrou-se atenta. Com a vantagem do primeiro jogo, o Corinthians manteve a ideia de segurar o resultado e quem sabe assim classificar-se para a final, mas o plano não saiu como o planejado.

Lucas, Alisson e Rafinha levaram perigo à defesa corintiana, mantendo a posse de bola. Superior em campo, o São Paulo desencantou e abriu o placar aos 12 minutos. Com a saída errada do goleiro Cássio, Pablo recupera a bola, serve Wellington Rato que, no ângulo fora da área, enche as redes do Corinthians de chapa.

O gol abriu o apetite do São Paulo. Wellington chegou bem aos 18 minutos, mas Nestor desviou sem querer a bola e evitou as chances do gol. O Timão respondeu aos 20 minutos com Murillo acertando a bola na trave, sem mudanças no placar.

O São Paulo continuou pressionando e ditando o jogo. Com 31 no relógio, Lucas Moura deixou Cássio perdido, mas a bola entrou e o gol foi marcado. O atacante, recém-contratado pelo clube tricolor, começou a jogada na direita para Rato que encontra Lucas Moura na área e, de cabeça, acerta a trave mas a bola entra ao fundo das redes.

Era visível a dificuldade do Corinthians de jogar durante a reta final do primeiro tempo. O Tricolor seguiu amassando o rival até o árbitro apitar o fim da etapa inicial.

COMO FOI O SEGUNDO TEMPO?

O São Paulo voltou do mesmo jeito que começou: ligado em campo. Calleri teve boa chance de cabeça com segundos de partida após Raphael Claus apitar, mas a bola sai fraco para Cássio defender.

O Corinthians começou a agir aos poucos, ganhando faltas próximas na área do rival. Mesmo com dificuldades para sair jogando, o Timão apareceu no jogo e conseguiu levar perigo.

Calleri apareceu no meio da área, frente a frente com Cássio mas o atacante mandou a bola em cima do goleiro, que defendeu a tentativa do são-paulino. O grupo da casa ainda respondeu aos 15 minutos, com Lucas em jogada pela esquerda, passou para Calleri e tocou para Rato que mandou a bola por cima do gol.

O Corinthians começou a sua reação definitiva na metade da etapa. Maycon teve a melhor chance ao ficar livre na área, mas não encontrar Yuri Alberto aos 28 minutos. Dois minutos depois, Wesley toca para Maycon que manda novamente a bola para fora. O Timão pressionou o São Paulo até os minutos finais enquanto o São Paulo seguiu se segurando.

O goleiro Rafael conseguiu uma defesa inacreditável aos 37 minutos para evitar o gol do Timão. De longa, Rojas mandou a bola em chute poderoso para o gol do tricolor, mas o goleiro foi rápido para a defesa.

A partir dos 40 o São Paulo conseguiu retomar a posse da bola com Lucas, com o atacante sendo o principal elo entre o meio e o lado ofensivo do clube. Calleri assumiu o controle e chegou bem na área em cima da zaga corintiana, mas Cássio defendeu.

Sete minutos de acréscimos. O São Paulo se fecha, enquanto o Corinthians continuou pressionando os anfitriões. Pressão total e agonia para os torcedores no Morumbi, com o alvinegro apresentando as principais chances para brigar pelos pênaltis. Com um minuto, o goleiro Rafael salvou a bola de Giuliano, para manter a vitória do Tricolor por 2 a 0 e a classificação para a final da Copa do Brasil.

Quem o São Paulo vai enfrentar na final?

Quem o São Paulo vai pegar na final da Copa do Brasil da temporada vai ser o Grêmio ou o Flamengo. O jogo de volta entre os dois times será realizado também nesta quarta-feira, 16 de agosto, às 21h30, horário de Brasília, com transmissão na Globo, Sportv, Premiere e Prime Video.

O São Paulo busca o seu primeiro título da competição. Em 2000 o elenco alcançou a final pela primeira vez, mas perdeu para o Cruzeiro. No ano passado foi eliminado pelo Flamengo na semifinal do torneio.

O Grêmio estreou na primeira fase contra o Campinense, passando pelo Ferroviário, ABC, depois Cruzeiro nas oitavas de final, Bahia e o Flamengo na semifinal. Já o Flamengo começou contra o Maringá na terceira fase, depois passou pelo Fluminense e o Athletico nas quartas de final.

A final da Copa do Brasil está marcada para 17 e 24 de setembro, ambos domingos. O sorteio da CBF vai definir os mandos de campo para a decisão.

Jogo de ida (25 de julho)

Corinthians 2 x 1 São Paulo

Neo Química Arena

Jogo de volta (16 de agosto)

São Paulo 2 x 0 Corinthians

Estádio do Morumbi

Jogo de ida (26 de julho)

Grêmio 0 x 2 Flamengo

Arena do Grêmio

Jogo de volta (16 de agosto)

Flamengo x Grêmio às 21h30

Estádio do Maracanã

Caminho do São Paulo na Copa do Brasil

Para chegar até aqui o São Paulo teve um longo caminho pela Copa do Brasil, passando por diversos adversários até o clássico contra o Corinthians na semifinal. Classificado para a final depois de 23 anos, quando enfrentou o Cruzeiro em 2000, o Tricolor vai fazer de tudo para não bater na trave e ficar com o troféu este ano.

O time estreou na terceira fase contra o Remo, passando por Atlético MG e o América, disputando pênaltis em cada uma das etapas.

Terceira fase:

São Paulo 0 x 0 Ituano

Ituano 0 x 1 São Paulo

Oitavas de final:

Sport 0 x 2 São Paulo

São Paulo 1 (5x3) 3 Sport

Quartas de final:

São Paulo 1 x 0 Palmeiras

Palmeiras 1 x 2 São Paulo

Semifinal:

Corinthians 2 x 1 São Paulo

São Paulo 2 x 0 Corinthians

