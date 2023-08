Onde vai ser a final da Copa do Mundo feminina 2023

Está chegando a hora de saber quem será a grande campeã da Copa do Mundo Feminina, a seleção eleita a melhor do mundo no futebol feminino. Com data, horário, local e transmissão confirmados, o torneio da FIFA terá uma campeã inédita em sua história.

Veja a premiação Copa do Mundo Feminina 2023

Quando termina e horário da final da Copa do Mundo Feminina

A final da Copa do Mundo de futebol feminino vai ser no domingo, 20 de agosto, no Estádio Olímpico de Sidney, ou Accor Stadium, na cidade de Sydney, na Austrália, a partir das 07h, horário de Brasília. A Espanha espera para saber quem irá enfrentar na decisão.

Como a Copa do Mundo é disputada por um mês, a última partida da competição é realizada exatamente na data que marca os 30 dias de confrontos, sempre no domingo, onde a data em questão foi definida pela FIFA antes mesmo do início do torneio.

Em sua nona edição, a Copa terá um campeão inédito já que a Espanha, Austrália e Inglaterra nunca ganharam o Mundial feminino. Estados Unidos, maior campeão com quatro taças, e Alemanha, Japão e Noruega se despediram sem ao mesmo tentar a vaga na decisão da temporada.

A Copa do Mundo Feminina de 2023 é a primeira da história com 32 seleções, além de ser realizada também pela primeira vez em dois países, a Austrália e Nova Zelândia. O formato é o mesmo do masculino, com as equipes divididas em oito grupos de quatro onde avançam os dois melhores para as oitavas de final, depois as quartas de final, semifinal e a final.

Qual é o estádio na final da Copa Feminina?

O Estádio Olímpico de Sydney, na cidade de Sydney, na Austrália, será o palco da final da Copa do Mundo Feminina em agosto de 2023. É o maior estádio do país, com capacidade para receber 83.500 torcedores.

Inaugurado em março de 1999, o espaço foi construído para receber os Jogos Olímpicos de Sydney, tornando-se o maior palco de esportes no país desde o futebol masculino e feminino, cerimônias, rúgbi, críquete, além de shows e eventos culturais.

O espaço passou por uma reforma em 2003 para reduzir a capacidade de 110 espectadores para 83 mil, além do projeto de renovação urbana e tecnológica. A atleta de futebol Ellie Carpenter, da Seleção da Austrália, é a embaixadora do estádio, responsável por trabalhar com a diretoria em projetos de bem-estar social e caridades.

O local é operado pela VenuesLive, em nome da Venues NSW. Grandes estrelas como The Rolling Stones, AC/DC, Adele, Ed Sheeran, Queen, Justin Bieber, Harry Styles, Bon Jovi, Taylor Swift e Eminem já se apresentaram no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália.

Além da final, o Accor Stadium recebeu também o jogo de abertura na Copa do Mundo entre Nova Zelândia e Irlanda pelo grupo B, as oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

Espanha é finalista

Com Alexia Putellas, eleita pela FIFA a melhor jogadora do mundo na temporada passada, a Espanha está na final da Copa do Mundo de futebol feminino após derrotar a Suécia na semifinal. O elenco espanhol espera o resultado entre Austrália e Inglaterra para saber quem será o adversário na final.

A Espanha estreou em 21 de julho, com vitória por 3-0 contra a Costa Rica na primeira rodada do grupo C, em estádio na Nova Zelândia. Ganhou da Zâmbia na segunda rodada por 5-0 mas perdeu para o Japão em 4-0 na terceira e última rodada, fechando na segunda posição com seis pontos, atrás das japonesas.

Ganhou da Suíça nas oitavas de final, passou pela Holanda nas quartas e, na semifinal, derrotou a Suécia, carimbando assim o passaporte para a decisão do Mundial de futebol feminino pela primeira vez em sua história.

A Espanha nunca ganhou uma Copa do Mundo Feminina porque nunca alcançou uma final. Esta vai ser a sua primeira decisão, por isso o treinador Jorge Vilda fará questão de utilizar as titulares na decisão e, dessa maneira, trazer para casa a taça dourada da FIFA.

Entre o elenco da Espanha se destacam Putellas, Jenni Hermoso, Carmona, Redondo, Bonmati e Paralluelo. O time funciona perfeitamente em grupo, o que indica o favoritismo do elenco para levantar a taça este ano.

Confira a seguir o caminho da Espanha na fase eliminatória.

OITAVAS DE FINAL:

Suíça 1 x 5 Espanha - sábado, 05/08 - Eden Park, na Austrália

QUARTAS DE FINAL:

Espanha 2 x 1 Holanda - quinta-feira, 10/08 - Estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia

SEMIFINAL:

Espanha 2 x 1 Suécia - terça-feira, 15/08 - Eden Park, na Austrália

Quando o Brasil foi eliminado?

A Seleção Brasileira foi eliminada na fase de grupos, igualando as campanhas de 1991 e 1999, quando também caiu na primeira etapa do Mundial da FIFA. Ao lado de Estados Unidos, o Brasil é um dos poucos times que disputou todas as nove edições do torneio de futebol feminino.

O Brasil, comandado pela treinadora Pia Sundhage, estreou na primeira rodada da fase de grupos em 24 de julho, segunda-feira, em triunfo por 4-0 contra o Panamá, na Austrália. Na segunda rodada, contra a França, o elenco brasileiro sofreu a virada em 2-1 enquanto na terceira e última empatou em 0-0 com a Jamaica.

Com apenas quatro pontos, a Seleção ficou atrás da França, com sete pontos, e a Jamaica em segundo lugar com cinco, somados em uma vitória e dois empates. O Brasil, com uma vitória, um empate e uma derrota, ficou em desvantagem e por isso acabou eliminado.

Com a eliminação precoce, o desempenho do Brasil foi bastante criticado por jornalistas e comentaristas. O time não entrou como favorito, mas poderia ter conquistado pelo menos a vaga nas oitavas de final. A edição também marcou o adeus de Marta na Seleção Brasileira em Mundiais da FIFA.

Quem é o maior campeão da Copa do Mundo feminina?

A Seleção dos Estados Unidos é a maior campeã da Copa do Mundo Feminina com quatro taças, conquistadas nos anos de 1991, 1999, 2015 e 2019. A diferença para o segundo colocado é de dois títulos, a maior vencedora de todos os tempos.

Em oito edições, apenas quatro seleções venceram o Mundial da FIFA: Estados Unidos, Alemanha, Japão e Noruega em anos distintos. A primeira vencedora foi a equipe norte-americana, responsável por derrotar a Noruega na grande final.

O Brasil nunca ganhou o torneio de futebol feminino, mas em 2007 alcançou a decisão pela primeira vez, derrotada pela Alemanha.

Estados Unidos - 4 títulos

Alemanha - 2 títulos

Japão e Noruega - 1 título

Onde assistir a final da Copa Feminina?

Os canais Globo e SporTV e as plataformas digitais CazéTV, FIFA+, Globoplay e GE disponibilizam a transmissão da final da Copa do Mundo Feminina para todo o país ao vivo. Dá para assistir na televisão de casa como em dispositivos móveis com acesso à internet.

Mesmo sem o Brasil, a Globo vai exibir na TV aberta a final da Copa do Mundo Feminina para todo o país enquanto o Sportv exibirá a partida para as operadoras de televisão por assinatura. Entre em contato com o seu operador caso não tenha na programação.

Na internet, dá para assistir de graça na CazéTV, no Youtube e Twitch, além das retransmissões em tempo real com imagens na FIFA+, Globoplay e GE ao vivo.