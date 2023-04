Copa Brasil: onde assistir ao Jogo do Fluminense x Paysandu e horário (25/4)

Pelo jogo de volta da terceira fase na Copa do Brasil hoje, 25/04, Paysandu e Fluminense se enfrentam no Estádio Mangueirão, em Belém. O jogo do Fluminense hoje embate que terá transmissão ao vivo para todo o país, onde o vencedor se classifica para as oitavas de final.

No primeiro jogo, o Fluminense ganhou por 3 a 0. Em caso de empate, o Tricolor das Laranjeiras se classifica. Mas a igualdade na soma dos placares leva para a cobrança de pênaltis.

Qual é o horário do jogo do Fluminense hoje?

A partida entre Paysandu e Fluminense está marcada para às 20h, horário de Brasília, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. O confronto é válido pela terceira fase da Copa do Brasil, no jogo de volta.

O estado do Pará é o mesmo de Brasília. Mas torcedores de Amazonas, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia vão acompanhar o jogo às 19h, horário local.

Horário do jogo: 20h (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo o Fluminense hoje?

O jogo do Fluminense e Paysandu hoje não terá transmissão na TV. O serviço de streaming Amazon Prime Video exibe a partida ao vivo, válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

O torcedor que quer ser cliente do streaming tem que pagar R$ 14,90 por mês ou R$ 119 no ano (equivalente a R$ 9,92 ao mês).

Data: 25 de abril de 2023

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará

Onde assistir Paysandu x Fluminense: Amazon Prime Video

Escalação do Paysandu x Fluminense

Paysandu x Fluminense hoje buscam a vaga para as oitavas da Copa do Brasil. Para o confronto desta terça-feira, vão usar os seus melhores jogadores. Confira as possíveis escalações:

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Genílson, Oswaldo Henríquez, Eltinho; Geovane, João Vieira, Ricardinho, Igor Fernandes; Bruno Alves e Mário Sérgio.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Alexsander, Nino, Marcelo; André, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso; Lima, Jhon Arias e Cano.

A arbitragem no jogo do Fluminense hoje é de Edina Alves Batista, ao lado dos auxiliares Neuza Ines Back, Leila Naiara Moreira da Cruz e Dewson Fernando Freitas. No VAR, Rodolpho Toski Marques fica responsável por analisar todos os lances.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Adversário nas oitavas de final

Paysandu ou Fluminense ainda não sabem quem vão enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Assim que a última partida for disputada na quinta-feira com todos os 16 classificados confirmados, a CBF vai marcar a data do novo sorteio.

Não tem regras no sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Times da mesma cidade ou estado poderão se enfrentar no mata-mata por ida e volta. O sorteio ainda não tem data marcada.

Na temporada passada, o Cruzeiro jogou contra o Fluminense nas oitavas enquanto o Paysandu acabou eliminado na segunda fase pelo CSA.

